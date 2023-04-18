«До Москви і далі»: розвідка зізналася, куди дістаються українські дрони

Україна виробляє свої безпілотники для боротьби з російськими окупантами

Україна проводить спецоперації із застосуванням безпілотників

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів про можливості українських безпілотників, визнавши, що Москва перебуває в радіусі їх дії. Про це він сказав в інтерв'ю Radio NV.

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«Долітають до Москви і далі», – сказав Буданов.

При цьому він відмовився повідомити подробиці українських операцій із застосуванням безпілотників.

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«Що ви від мене чекаєте, просто відкрити вам усі, скажімо так, задуми наші і сплановані операції та заходи? Як ви собі це уявляєте?» – сказав Буданов.

Він зазначив, що «норми безпеки» в Росії порушуються «занадто часто». «Це аномально, так просто не буває», – зауважив Буданов.

Нагадаємо, у Москві в понеділок 17 квітня спалахнула сильна пожежа у центрі столиці РФ.

У ніч на 17 квітня в російському місті Бєлгород, а також у Бєлгородському районі після вибухів сталися пожежі нібито на цивільних об'єктах.

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Нещодавно в підмосковному Нахабіно спалахнула масштабна пожежа. Зазначається, що перед пожежею прогримів потужний вибух.