Буданов назвав перевагу Росії у війні
Очільник розвідки запевнив, що від тих окупантів, які наступали на Україну 24 лютого, «уже нічого не залишилося»
Росія переважає у війні кількістю військових, проте вони не здатні вести серйозний наступ. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв‘ю «Ісландії».
Тих російських сил, які штурмували Україну на початку повномасштабного вторгнення, залишилося дуже мало. «Від тих, що йшли 24 числа, уже нічого не залишилося», – запевнив очільник ГУР.
Попри слабку підготовку та вміння, Росія переважає у кількості військовослужбовців – нині їх більше 110 млн. «Якості нема, залишилася кількість», – розповів Буданов.
Начальник розвідки додав, що російські окупанти вже не мають серйозного наступального потенціалу, проте в обороні їх кількісний склад достатній для ведення бойових дій.
Зауважимо, втрати загарбників у війні перевищили 200 тис.
До слова, раніше захисник Бахмута оцінив перевагу росіян у боєприпасах.
Крім того, взимку Міноборони назвало головні переваги РФ у війні з Україною. Зменшення ресурсів окупантів через втрати у війні можуть вплинути на якість та інтенсивність ведення бойових дій, але країна-агресор готова до тривалої війни.
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