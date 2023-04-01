Путін готується до смерті Кадирова: ексдепутат Держдуми зробив заяву

Кадиров не дуже здоровий, про це можна судити за його зовнішнім виглядом

Путін задумався, яким чином зберігати контроль над Кавказом після того, як Кадирова не стане

Глава Чечні Рамзан Кадиров серйозно хворий, і кремлівський диктатор Володимир Путін готується до його смерті. Таке припущення висловив російський опозиціонер, соціолог і ексдепутат Держдуми Ігор Яковенко, зазначивши, що Путін не збирається міняти Кадирова, він його «абсолютно влаштовує».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я думаю, що Кадиров не дуже здоровий. Про це можна судити за його зовнішнім виглядом. Він взагалі-то ніколи не був златоустом, але останнім часом він кілька разів давав інтерв'ю лежачи. Ось просто лежить людина і щось там сказати виштовхує зі свого рота, якісь звуки, в яких, крім дон-дон, нічого не можна розібрати. Він дуже сильно опух, у нього зовсім сильно одутле обличчя. На цій підставі багато хто говорить про те, що він хворий. Може, дійсно хворий», – заявив опозиціонер.

На його думку, саме у зв'язку з цим Путін задумався, яким чином зберігати контроль над Кавказом після того, як Кадирова не стане.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Чечня є ключовим регіоном для Кавказу, і Кадиров – смотрящий за Кавказом у цілому для Путіна», – сказав Яковенко.

Нагадаємо, німецьке видання Bild повідомляло, що у Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям. Його зовнішній вигляд протягом останніх місяців це підтверджує.

Зазначалося, що у глави Чечні хворі нирки. Останнім часом він з'являється на публіці з опухлим обличчям і тілом, йому навіть важко відкрити очі.

«Це також стверджує колишній віце-прем'єр Чечні Ахмад Закаєв, який живе в еміграції. Проблеми з нирками, безумовно, пояснюють його роздуте тіло. Кажуть, він привіз до Чечні світило з Об'єднаних Арабських Еміратів, бо не вірить лікарям у Москві», – ішлося у публікації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, лідер Чечні «засвітив» у Кремлі дивну шпаргалку на тлі чуток про свою хворобу: Кадиров читав промову з листочка з величезними літерами.