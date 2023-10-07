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Росіяни скинули авіабомбу на Костирку: є поранений

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни скинули авіабомбу на Костирку: є поранений
Чоловіка доставили до лікарні з пораненням обличчя
фото: МВС України

Унаслідок атаки постраждав 54-річний чоловік

Російські війська скинули керовану авіабомбу на Костирку на Херсонщині, через що одна людина дістала поранення. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

«Росіяни скинули керовану авіабомбу на Костирку Бериславського району», – розповів Прокудін.

За його словами, через атаку постраждав 54-річний чоловік. Його доставили до лікарні з пораненням обличчя.

Нагадаємо, 7 жовтня росіяни вдарили ракетою по селу Пересічне Харківського району.

Унаслідок ворожої атаки двоє осіб отримали поранення. Ракета влучила між двома двоповерховими багатоквартирними будинками. У будинках пошкоджені дахи та фасади, вибите скло. 

Триває 591-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 34 бойових зіткнення. 

Теги: війна Херсонщина поранення росіяни

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