Окупанти будують підземні міста під Токмаком: у чому їхня особливість

Загарбники обладнали бункери, щоб не виходити на поверхню

Російські окупанти збудували систему підземних споруд, які дають змогу російським військам за межами населених пунктів вести бойові дії без ризику ураження місць постійної дислокації. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

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Журналіст навів цитату з російських джерел про обладнання позицій батальйону «Тімер» зі складу 72-ї мотострілецької бригади збройних сил РФ, який оборонявся проти українських військ у районі села Роботіно у червні-липні 2023-го.

«Перебуваючи в резерві, за пів року батальйон збудував наймогутнішу систему споруд. Солдати живуть під землею, де розташовані, якщо так можна висловитися, 200-метрові «будинки». Це системи коридорів з кімнатами, кухнею, лазнями, складами, електрикою, світлом та інтернетом. Сплять бійці на двоповерхових «нарах», обідають одразу – на кухні», – йдеться в повідомленні.

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Як зазначається в повідомленні, загарбники обладнали бункери, щоб не виходити на поверхню.

«Тут люди можуть повноцінно жити, митися, стиратися. Тут і робочі кабінети, спальні. Ця споруда будувалася компанією «Росдорбуд», після чого ми її доопрацювали, зробили вентиляцію». Загалом ці бункери нагадують мурашник чи підземне місто. Стіни, підлоги та стелі оббиті деревом», – цитує росіян Бутусов.

За словами журналіста, будівництво інженерних споруд вела компанія з цивільного сектору, яка займається дорожнім будівництвом. Підприємство стало підрядником Міноборони РФ та в короткі терміни виконала будівельні роботи з обладнання позицій батальйону недалеко від лінії фронту.

Нагадаємо, «вагнерівці» у Сирії взяли за основу ІДІЛівську систему оборони, яка є вкрай ефективною, і яку тепер використовують українські військові. Замість класичних взводних опорних пунктів, тобто траншей, бліндажів, вона складається з окремих ям, фактично в прямому сенсі слова. Це так звані лисячі нори, ями, які є окремими вогневими точками. Їх дуже багато, вони далеко не всі зайняті. Вони мають дуже велику глибину.

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За словами командира Третьої штурмової бригади, засновника «Азову» Андрія Білецького, ця оборона вкрай ефективна і українські військові її тепер частково використовують в деяких місцях.