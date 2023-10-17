Ворожі дрони атакували Одещину
Дрони рухалися у напрямку Одеси та Білгород-Дністровського району
У ніч на 17 жовтня на Одещині майже півтори години тривала повітряна тривога через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.
«Одеська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!» – повідомили о 2:20 Сили оборони півдня України.
«Одеса – у вашому напрямку ворожі БпЛА!» – попередили Повітряні сили ЗСУ о 2:47.
Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав жителів Білгород-Дністровського району перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. Роботу сил ППО не знімати! Одеський район, також не виходьте з укриттів!» – йдеться в його телеграм-каналі.
Відбій тривоги було оголошено о 3:43. Про наслідки ворожої атаки наразі невідомо.
Нагадаємо, у ніч на 16 жовтня російські окупанти атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники.
Загарбники атакували Хмельниччину «шахедами». Також РФ атакувала Полтавщину ракетами і «Шахедами», є постраждалі.
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