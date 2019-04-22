  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Центрвиборчкому залишилося опрацювати менше ніж 7% протоколів

    • Розсилка
    Центрвиборчкому залишилося опрацювати менше ніж 7% протоколів

    Опрацьовано понад 93% електронних протоколів

    Станом на 9:32 понеділка, 22 квітня, Центральна виборча комісія опрацювала дані 93,63% електронних протоколів виборців.

    Про це повідомляється на сайті ЦВК.

    Відповідно до даних ЦВК, за Володимира Зеленського віддали голоси 73,19% або 12 700 583 виборців, а за Петра Порошенка – 24,48% або 4 248 541виборців.

    Читайте також

    Виборчих бюлетенів, визнаних недійсними по Україні, - 2,32%.

    Вибори Президента України 2019. Другий тур
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 2.32% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      73.14%
    • Порошенко Петро Олексійович
      24.52%

    Нагадаємо, для проведення виборів було утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном було утворено 101 виборчу дільницю.

    Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

    Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

    Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів. 

    Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку».

    Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсманканцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

    Читайте також

     

    Читайте також
    ЦВК Петро Порошенко вибори Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ