Центрвиборчкому залишилося опрацювати менше ніж 7% протоколів
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Розсилка
Опрацьовано понад 93% електронних протоколів
Станом на 9:32 понеділка, 22 квітня, Центральна виборча комісія опрацювала дані 93,63% електронних протоколів виборців.
Про це повідомляється на сайті ЦВК.
Відповідно до даних ЦВК, за Володимира Зеленського віддали голоси 73,19% або 12 700 583 виборців, а за Петра Порошенка – 24,48% або 4 248 541виборців.
Виборчих бюлетенів, визнаних недійсними по Україні, - 2,32%.
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Зеленський Володимир Олександрович73.14%
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Порошенко Петро Олексійович24.52%
Нагадаємо, для проведення виборів було утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном було утворено 101 виборчу дільницю.
Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.
Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.
Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.
Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.
Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку».
Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.