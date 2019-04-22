Центрвиборчкому залишилося опрацювати менше ніж 7% протоколів



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Опрацьовано понад 93% електронних протоколів

Станом на 9:32 понеділка, 22 квітня, Центральна виборча комісія опрацювала дані 93,63% електронних протоколів виборців.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

Відповідно до даних ЦВК, за Володимира Зеленського віддали голоси 73,19% або 12 700 583 виборців, а за Петра Порошенка – 24,48% або 4 248 541виборців.

Виборчих бюлетенів, визнаних недійсними по Україні, - 2,32%.

Вибори Президента України 2019. Другий тур

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ Недійсними визнано 2.32% бюлетенів

Нагадаємо, для проведення виборів було утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном було утворено 101 виборчу дільницю.

Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.

Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку».

Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

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