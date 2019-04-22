Порошенко і Зеленський пройшли тест на цивілізованість - аналітик



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Виборцям радять вгамувати емоції

Кандидати в президенти Петро Порошенко і Володимир Зеленський пройшли «тест на цивілізованість», а тепер зробити це повинні й їхні виборці. Так вважає аналітик громадянської мережі Опора Олександр Клюжев.

«Після 20:00 кандидати пройшли певний тест на цивілізованість, попри те, що кампанія була важкою для них, і для Володимира Зеленського, і Петра Порошенка. І мені хотілось би, щоби виборці пройшли цей тест, щоби зрозуміли, що все одно їм спільно будувати цю країну», — сказав Клюжев в ефірі Громадського.

На його думку, виборці обох кандидатів сприймають вибори більш гостро, ніж самі кандидати.

«Як показала трансляція (виступів кандидатів. — Ред.), Порошенко і Зеленський розуміють, що вони будуть вимушені працювати разом, один кандидат готовий взяти поради в іншого. Я вважаю, що тут не місце емоціям, а час будувати плани, стратегії, зокрема в аспекті чесності виборчого процесу напередодні парламентських виборів», — зазначив аналітик.

Клюжев наголосив, що тепер всім треба заспокоїтися.

«Кампанія подарувала нам багато прикладів, коли емоції не допомагають, а заважають», — резюмував він.

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Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.

Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку».

Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

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