Через борг за комуналку відбиратимуть квартири? Тимошенко оголосила війну скандальному законопроєкту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Через борг за комуналку відбиратимуть квартири? Тимошенко оголосила війну скандальному законопроєкту
За словами Тимошенко, нардепи фракції зриватимуть подальше голосування законопроєкту
скріншот з відео телеканалу «Рада»

Лідерка «Батьківщини» нагадала, що сьогодні в Україні 8 млн людей мають борги

Фракція «Батьківщина» блокуватиме законопроєкт №14005 «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію», який Верховна Рада ухвалила в першому читанні. Про це повідомила лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко на своїй сторінці Facebook, повідомляє «Главком».

За словами парламентарки, цей законопроєкт «дозволить забирати за борги у людей останнє житло», тому нардепи фракції зриватимуть подальше голосування законопроєкту, а в разі ухвалення – організують масові протести та звернуться до президента України Володимира Зеленського із проханням накласти вето.

Лідерка «Батьківщини» нагадала, що сьогодні в Україні 8 млн людей мають борги: за комунальні послуги, штрафи за ПДР, перед банками. А внутрішньо переміщеним особам взагалі досі нараховуються борги за комунальні платежі на майно, що залишилося на окупованих територіях.  «Це знущання і нахабство. Гіршого собі й уявити неможливо – під час війни, у таку скруту дозволити забирати за борги у людей останнє житло», – додала Тимошенко.

«Ми починаємо діяти негайно! Ми заблокуємо його своїми правками. Ми будемо зривати голосування разом з іншими депутатами, які проти цього закону. І якщо його все ж таки протягнуть, ми організуємо суспільство, щоб з петицією звернутися до президента і переконати його накласти вето на цю безглузду ідею», – пояснила Тимошенко.

Нагадаємо, 4 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №14005 «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію». Документ підтримали 236 народних депутатів. Єдиною фракцією, яка виступила проти, стала «Батьківщина». Ініціатором законопроєкту є депутат від «Слуги народу» Андрій Мотовиловець. Під час голосування у першому читанні фракція «Батьківщина» стала єдиною фракцією у парламенті, яка проголосувала проти ухвалення за основу законопроєкту №14005.

Головна мета законопроєкту – підвищити ефективність стягнення боргів та заборонити боржникам відчужувати своє майно, а також прискорити процеси через широку цифровізацію.

Законопроєкт передбачає створення інтегрованої системи, що поєднає автоматизоване виконавче провадження з ключовими державними реєстрами, банками та платіжними системами. Також буде розширено повноваження Єдиного реєстру боржників.

Після внесення людини до цього реєстру нотаріуси не зможуть посвідчувати будь-які угоди з її нерухомістю – продати, подарувати чи заставити квартиру стане неможливо. Крім того, банки автоматично блокуватимуть операції з рахунками, а МВС відмовлятиме у реєстрації транспортних засобів. Також державний виконавець отримуватиме право самостійно визначати спосіб стягнення боргу та оцінювати майно.

