Через борг за комуналку відбиратимуть квартири? Тимошенко оголосила війну скандальному законопроєкту

Фракція «Батьківщина» блокуватиме законопроєкт №14005 «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію», який Верховна Рада ухвалила в першому читанні. Про це повідомила лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко на своїй сторінці Facebook, повідомляє «Главком».

За словами парламентарки, цей законопроєкт «дозволить забирати за борги у людей останнє житло», тому нардепи фракції зриватимуть подальше голосування законопроєкту, а в разі ухвалення – організують масові протести та звернуться до президента України Володимира Зеленського із проханням накласти вето.

Лідерка «Батьківщини» нагадала, що сьогодні в Україні 8 млн людей мають борги: за комунальні послуги, штрафи за ПДР, перед банками. А внутрішньо переміщеним особам взагалі досі нараховуються борги за комунальні платежі на майно, що залишилося на окупованих територіях. «Це знущання і нахабство. Гіршого собі й уявити неможливо – під час війни, у таку скруту дозволити забирати за борги у людей останнє житло», – додала Тимошенко.

«Ми починаємо діяти негайно! Ми заблокуємо його своїми правками. Ми будемо зривати голосування разом з іншими депутатами, які проти цього закону. І якщо його все ж таки протягнуть, ми організуємо суспільство, щоб з петицією звернутися до президента і переконати його накласти вето на цю безглузду ідею», – пояснила Тимошенко.

Нагадаємо, 4 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №14005 «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію». Документ підтримали 236 народних депутатів. Єдиною фракцією, яка виступила проти, стала «Батьківщина». Ініціатором законопроєкту є депутат від «Слуги народу» Андрій Мотовиловець. Під час голосування у першому читанні фракція «Батьківщина» стала єдиною фракцією у парламенті, яка проголосувала проти ухвалення за основу законопроєкту №14005.

Головна мета законопроєкту – підвищити ефективність стягнення боргів та заборонити боржникам відчужувати своє майно, а також прискорити процеси через широку цифровізацію.

Законопроєкт передбачає створення інтегрованої системи, що поєднає автоматизоване виконавче провадження з ключовими державними реєстрами, банками та платіжними системами. Також буде розширено повноваження Єдиного реєстру боржників.

Після внесення людини до цього реєстру нотаріуси не зможуть посвідчувати будь-які угоди з її нерухомістю – продати, подарувати чи заставити квартиру стане неможливо. Крім того, банки автоматично блокуватимуть операції з рахунками, а МВС відмовлятиме у реєстрації транспортних засобів. Також державний виконавець отримуватиме право самостійно визначати спосіб стягнення боргу та оцінювати майно.