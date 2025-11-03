Хто розвалив Помаранчеву коаліцію. Ексспікер Мороз назвав винних

«Перед виборами 2006 року ми підготували проєкт угоди на трьох, але Юля виявилася більш успішною, ніж Ющенко, і він передумав»

Ексспікер Верховної Ради Олександр Мороз пояснив, чому Помаранчева коаліція розпалася і чому після парламентських виборів 2006 року Янукович повернувся до влади. В інтерв'ю «Главкому» Мороз визнав, що політична криза 2006 року, коли Соцпартія створила коаліцію з Партією регіонів та КПУ, стала точкою неповернення для його кар’єри та історії України. Але при цьому політик вважає, що смерть помаранчевої команди на совісті Ющенка.

«Ви запитайте у Ющенка, чому ця коаліція не склалася. Чому він називав себе сином Кучми і одночасно брав участь в акції «Україна без Кучми». Чому відписав заяву, де всіх нас називали «фашистами» і чому підтримав відозву про відсторонення Кучми від посади?..», – нагадав Мороз події новітньої політичної історії України.

Мороз розповів, що напередодні виборів 2006 року Соцпартія підготувала проєкт угоди на трьох із «Нашою Україною» та БЮТом. Проте тодішній президент Віктор Ющенко відмовився підписати угоду, бо він сподівався на перемогу своєї партії, але врешті лідерство захопила партія Юлії Тимошенко.

«Юля, одначе, виявилася більш успішною. І Ющенко сказав: ні, ми таку угоду підписати не можемо. Підготували нову угоду. І три місяці водили козу по Києву. Бо Ющенко ненавидить Юлю і не хоче, щоб вона стала прем'єром, хоча вона зі своєю найбільшою фракцією має всі для цього всі підстави. А Юля своєю чергою терпіти не може Ющенка і говорить про поправки до Конституції, які зроблять його повноваження символічними, а всі важелі влади віддадуть прем'єр-міністру…», – розповів Мороз.

Ексспікер зазначив, що конфлікт між Ющенком та Юлією Тимошенко ускладнив формування коаліції. «А я – поміж ними. І домовитися неможливо…», – додав Мороз.

Мороз також пригадав момент із висуненням кандидатури на посаду голови Верховної Ради: «Ющенко вносить кандидатуру Єханурова на посаду голови Верховної Ради. … Словом, він вносить Єханурова і думає, що ми будемо проти… А ми готові проголосувати за Єханурова. І от як тільки Ющенко дізнається, що будуть голоси за Єханурова, він вносить Порошенка. Але тут ми вже категорично проти, бо наше вінницьке відділення прекрасно знало, що собою представляє Петро Олексійович… Ми просимо будь-кого іншого, але Віктор Андрійович каже тверде «ні».

