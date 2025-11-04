Головна Гроші Особисті фінанси
Рада підтримала заборону боржникам продавати майно та автівки: «Батьківщина» голосувала проти

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Рада підтримала заборону боржникам продавати майно та автівки: «Батьківщина» голосувала проти
Цим документом парламент має намір заборонити боржникам продаж рухомого та нерухомого майна
Тимошенко повідомила, що якщо в людини чи підприємства є «хоча б гривня боргу», то вони автоматично потрапляють в реєстр боржників

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №14005 «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію». Документ підтримали 236 народних депутатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.

Головна мета законопроєкту – підвищити ефективність стягнення боргів та  заборонити боржникам відчужувати своє майно, а також прискорити процеси через широку цифровізацію:

Парламент має намір заборонити боржникам продаж рухомого та нерухомого майна до повного погашення боргу. Це дозволить стягувачам швидше накладати арешти, щоб боржники не могли продати чи переписати майно на інших осіб.

Законопроєкт передбачає поєднання Єдиного реєстру боржників з іншими державними реєстрами. Територіальні органи МВС будуть зобов'язані відмовити боржнику в реєстрації транспортного засобу та повідомити про це виконавців. Нотаріус не зможе посвідчити договір купівлі-продажу чи іпотеки, якщо власник майна значиться боржником.

У разі надходження коштів на рахунок стягувачів, борг має погашатися автоматично. Таким чином, цифровізація має прискорити процеси накладення і зняття обмежень.

Під час голосування у першому читанні фракція «Батьківщина» стала єдиною фракцією у парламенті, яка проголосувала проти ухвалення за основу законопроєкта №14005.

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що аморально перетворювати українців, які збідніли та втратили майно під час війни, на безхатьків.

Вона звернула увагу, що це вже третя спроба протягти подібну ініціативу. «Чим цей законопроєкт відрізняється від попередніх? Тим, що в ньому ще прописали, що під час війни за борги можна забрати в людини єдине житло. Це завжди було табу! І якщо така бідність людей під час війни, і якщо заборгованості такі за комунальні платежі в них, то ще у людини забирати єдине житло? Це означає перетворити країну в країну бомжів. Я хочу запитати, хто  сьогодні з депутатів наважиться натиснути кнопку і проголосувати за знищення останньої стабільності та можливості жити для людей», – Тимошенко пояснила суть новацій.

Вона розповіла, що якщо в людини чи підприємства є «хоча б гривня боргу», то вони автоматично потрапляють в реєстр боржників і їм, без суду та слідства, блокуватимуться рахунки та майно.

Лідерка «Батьківщини» також звернула увагу на несправедливість, закладену в проєкті, адже для комерційних банків робиться виняток, бо їхні рахунки та майно не блокуватимуться.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні Верховної Ради народні депутати проголосували за ухвалення законопроєкту №12094. Цей закон спрямований на підвищення якості мобільного зв'язку та забезпечення українців швидким та стабільним інтернетом у будь-якій точці країни. 

Верховна Рада Юлія Тимошенко Батьківщина законопроєкт борг

