Кількість боргів за комуналку стрімко росте: за що українці платять найменше

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Найчастіше за комуналку боргують жінки
Найбільша кількість боржників за комунальні послуги проживає на Дніпропетровщині

В Україні на середину вересня цього року відкрито 788 507 виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги. Це на 13% більше, ніж у липні 2024 року, коли боргів було 701 051. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Від початку повномасштабної війни кількість боргів зросла у 1,5 раза, а порівняно з січнем 2021 року – більш ніж удвічі: тоді було 344 565 проваджень за борги. Найбільше боржників нині на Дніпропетровщині – 150 506 або 19% від усіх проваджень. На другому місці Харківщина – 128 217 (16%), далі йдуть Донеччина – 81 536 (10%), Полтавщина – 57 605 (7%) та Запорізька область – 53 797 (7%).

Левова частка заборгованостей стосується теплопостачання – 330 236 випадків (42%). Наслідують борги за воду – 162 455 (21%) та житлове обслуговування – 96 265 (12%). Також значні борги є за енергопостачання (87 708) та газ (75 522). Найчастіше боргують жінки – проти них відкрито 438,3 тис. проваджень (56%), тоді як проти чоловіків – 350,1 тис. (44%).

Основний тягар комунальних боргів припадає на людей у віці 46–60 років – 302,8 тис. проваджень (38%). На другому місці група 36–45 років із 194,7 тис. провадженнями (25%). Майже стільки ж боргів у людей старших за 60 років – 194,1 тис. (25%).

Нагадаємо, Національний банк повідомляв, що в Україні підвищення житлово-комунальних тарифів для населення неминуче і рано чи пізно вони зростуть. Як відомо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води.

Як повідомлялося, Державна служба статистики України вперше з початку війни оприлюднила дані по заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг. Останні дані статистичного відомства станом на кінець 2021 року свідчили, що борги складали 81,3 млрд грн. Станом на другий квартал 2025 року борг зріс до 106,6 млрд грн.

До слова, станом на серпень 2025 року борг мешканців столиці перед комунальним підприємством «Київтеплоенерго» за спожиті послуги централізованого опалення та гарячої води становить 6,5 млрд грн. Понад 100 тис. квартир у Києві не здійснили жодної оплати за тепло протягом минулого опалювального сезону, а в судах перебуває близько 11 тис. позовів до боржників.

