Тимошенко єдина з українських політиків підтримала вихід Литви зі Стамбульської конвенції

Лідерка «Батьківщини» заявила, що Стамбульська конвенція «принизлива та шкідлива»

Парламент Латвії ухвалив у другому, остаточному читанні законопроєкт про денонсацію Стамбульської конвенції – міжнародної угоди Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству. Лідерка «Батьківщини» та народна депутатка Юлія Тимошенко – єдина з українських політиків, хто публічно підтримав рішення Латвії. Відповідний допис вона розмістила на своїй сторінці в мережі Facebook.

Тимошенко заявила, що Стамбульська конвенція «принизлива та шкідлива»: «Після 12-годинної дискусії Сейм Латвійської республіки – першим з усіх країн-членів ЄС – проголосував за вихід країни із принизливої та шкідливої Стамбульської конвенції, яка зобовʼязує країну з дня народження кожної дитини і до 18 років виховувати її в дусі ЛГБТ, навʼязуючи дітям ідеї цієї спільноти».

Народна депутатка заявила, що вихід Латвії із Стамбульської конвенції – це «історичне та мудре рішення». «Захоплюсь сміливістю латвійських колег, які наважилися визнати власну помилку та виправити її. Заради міцності держави, заради майбутнього їхніх дітей», – розповіла Тимошенко.

Нардепка нагадала, що «Батьківщина» була єдиною з українських парламентських партій, яка не голосувала за ратифікацію Стамбульської конвенції. Так, 20 червня 2022 року Верховна Рада ратифікувала «Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами», відому як «Стамбульська конвенція».

«Вірю, що після війни та приходу до влади патріотичних сил, які відстоюють національний суверенітет та природні для народу України цінності, рішення про вихід зі Стамбульської конвенції ухвалить і Верховна Рада України. Дорослі люди мають повне право і повну свободу вести своє особисте життя, як вважають за потрібне. Ми демократична й толерантна країна. Але нівечити ЛГБТ-вихованням дітей неприпустимо», – написала Тимошенко.

Нагадаємо, пізно ввечері 30 жовтня парламент Латвії у другому, остаточному читанні ухвалив закон про вихід з Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством стосовно жінок та домашнім насильством – так званої Стамбульської конвенції.

У 2011 році Рада Європи ухвалила Конвенцію про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами. Однією з розробниць Стамбульської конвенції була й Україна. 7 листопада 2011 року Україна підписала Конвенцію, проте не ратифікувала її.

Перші спроби підтримати документ у парламенті були в 2016 та 2019 роках. Однак лише 20 червня 2022 року Верховна Рада України ратифікувала Стамбульську конвенцію. «За» проголосували 259 депутатів, «проти» – вісім. 1 листопада 2022 року Конвенція набула чинності.

Документ визнає насильство стосовно жінок і порушенням прав людини, і видом дискримінації; встановлює чіткий зв'язок між досягненням рівноправності між жінками і чоловіками та викоріненням насильства над жінками.

Конвенція пропонує державам встановити кримінальну відповідальність за основні види насильства стосовно жінок (такі як переслідування, примусовий шлюб, ушкодження жіночих геніталій, примусовий аборт, примусова стерилізація) і забезпечити належне та ефективне покарання за насильство.

Крім того, кримінальним злочином визнається сексуальне домагання вдома, на роботі, в транспорті, на вулиці чи де-інде, а також фізичне чи психічне насильство, примусові аборти, стерилізацію та примусовий шлюб.

Лідерка ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко пояснила, чому вона та представники її партії у парламенті не голосували за ратифікацію Стамбульської конвенції. Лідерка «Батьківщини» переконана, що після ратифікації та впровадження положень конвенції у наше законодавство кожній дитині в процесі виховання та отримання освіти нібито доведеться обирати для себе «той самий ґендер».