Через помилку у Виборчому кодексі агітація не може коштувати більше однієї гривні



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Комітет виборців закликав парламент виправити помилку, але обмежити вартість агітаційних матеріалів

«Законодавець просто переплутав неоподатковуваний мінімум, який на сьогодні становить 17 грн, і прожитковий мінімум, який становить 2189 грн» – голова Комітету виборців

Новий виборчий кодекс забороняє кандидатам витрачати на агітаційні матеріали більше 1 гривні 02 копійки.

У Комітеті виборців розповіли, що законодавці зробили помилку у тексті і тепер агітаційна кампанія може «піти в тінь», повідомляє Укрінформ.

«Законодавець просто переплутав неоподатковуваний мінімум, який на сьогодні становить 17 грн, і прожитковий мінімум, який становить 2189 грн. Таким чином, ми опинилися в ситуації, коли кандидат не може витрачати на агітацію більше, ніж 1 грн 2 копійок», – розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

Згідно з кодексом, до виборчої агітації належать плакати, листівки, календарі, блокноти, ручки, запальнички, сірники, бейджі, USB-флешки, футболки, парасольки і шарфи.

«До чого це може призвести? Фактично, це може призвести до того, що ми або заженемо агітаційну кампанію в «тінь», коли агітація буде проводитися за рахунок різноманітних благодійних фондів, які юридично не матимуть жодного відношення до кандидата, або до того, що більшість форм виборчої агітації кандидати і політичні партії просто не зможуть реалізувати», – пояснив Кошель.

Він наголосив, що навіть листівка або газета, які коштували більше 1,02 грн може вважатися формою підкупу.

Комітет виборців закликав парламент виправити помилку, але обмежити вартість агітаційних матеріалів.

«Ми вважаємо, що цілком прийнятним буде вартість агітаційних матеріалів обмежити сумою в 15-20 грн. І ми застерігаємо парламент, щоб цю суму підвищувати до 63 грн, як пропонувалося раніше в змінах у Виборчого кодексу, тому що тоді можна навіть легалізувати форми підкупу. Тобто ті ж самі флешки із символікою партії чи кандидата для когось із виборців буде просто агітаційним матеріалом, а для когось – певною матеріальною вигодою. І тому варто зробити певну прийнятну вартість агітаційних матеріалів», – пояснив голова КВУ.

Місцеві вибори призначені на 25 жовтня 2020 року. Одночасно на всій території країни виборці обиратимуть представників місцевих органів влади та міських голів.

Нагадаємо, у ЦВК пояснили, як відбудуться місцеві вибори в умовах карантину.