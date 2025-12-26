Чи будуть європейці присутні на зустрічі з Трампом. Зеленський дав відповідь

Зеленський планує бути на зв’язку з європейськими партнерами під час зустрічі в США

28 грудня відбудеться зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Флориді. Президент України розповів, чи доєднаються до заходу європейські партнери. Про це Володимир Зеленський заявив під час онлайнового спілкування із журналістами, повідомляє «Главком».

За словами президента, європейські партнери приєднаються до зустрічі у Флориді онлайн. «Ми б хотіли, щоб європейці були. Я не впевнений що саме зараз за добу ми можемо всі зібратися офлайн, як мінімум ми підключимося онлайн і будуть на контакті наші партнери», – розповів Зеленський.

Проте, якщо мова йтиме про роботу щодо мирної угоди – для цього готуватимуть інші формати. Тобто до обговорень долучаться не лише США та Україна, але і ЄС.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що незабаром зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Також він розповів, які питання щодо миру в Україні він обговорить під час зустрічі.

Раніше «Главком» писав про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала жодної реакції від російської сторони на мирний план з 20 пунктів. Глава держави наголосив, що Київ спілкується з американською стороною, яка своєю чергою комунікує з Москвою.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський розповів про пункт мирної угоди, який передбачає захист мовних і релігійних меншин, а також запровадження стандартів ЄС із толерантності та недискримінації. Пункт 13 мирної угоди передбачає впровадження освітніх програм і заходів у суспільстві, які сприяють розумінню різних культур, усувають расизм та упередження.