Головна Країна Політика
search button user button menu button

Чи будуть європейці присутні на зустрічі з Трампом. Зеленський дав відповідь

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Чи будуть європейці присутні на зустрічі з Трампом. Зеленський дав відповідь
Європейські партнери будуть присутні онлайн на зустрічі у Флориді
фото: АР

Зеленський планує бути на зв’язку з європейськими партнерами під час зустрічі в США

28 грудня відбудеться зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Флориді. Президент України розповів, чи доєднаються до заходу європейські партнери. Про це Володимир Зеленський заявив під час онлайнового спілкування із журналістами, повідомляє «Главком».

За словами президента, європейські партнери приєднаються до зустрічі у Флориді онлайн. «Ми б хотіли, щоб європейці були. Я не впевнений що саме зараз за добу ми можемо всі зібратися офлайн, як мінімум ми підключимося онлайн і будуть на контакті наші партнери», – розповів Зеленський.

Проте, якщо мова йтиме про роботу щодо мирної угоди – для цього готуватимуть інші формати. Тобто до обговорень долучаться не лише США та Україна, але і ЄС.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що незабаром зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Також він розповів, які питання щодо миру в Україні він обговорить під час зустрічі. 

Раніше «Главком» писав про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала жодної реакції від російської сторони на мирний план з 20 пунктів. Глава держави наголосив, що Київ спілкується з американською стороною, яка своєю чергою комунікує з Москвою.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський розповів про пункт мирної угоди, який передбачає захист мовних і релігійних меншин, а також запровадження стандартів ЄС із толерантності та недискримінації. Пункт 13 мирної угоди передбачає впровадження освітніх програм і заходів у суспільстві, які сприяють розумінню різних культур, усувають расизм та упередження.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Глава держави планує обговорити з Трампом питання щодо ЗАЕС
Глава держави планує обговорити з Трампом питання щодо ЗАЕС
Чи будуть європейці присутні на зустрічі з Трампом. Зеленський дав відповідь
Чи будуть європейці присутні на зустрічі з Трампом. Зеленський дав відповідь
Президент заявив, що від зустрічі з Трампом залежить підписання угоди
Президент заявив, що від зустрічі з Трампом залежить підписання угоди
Росія використовує Білорусь, аби обходити українську ППО – президент
Росія використовує Білорусь, аби обходити українську ППО – президент
Президент розкрив питання, які планує обговорити на зустрічі з Трампом
Президент розкрив питання, які планує обговорити на зустрічі з Трампом
Зеленський пояснив, за якої умови в Україні буде розгорнуто миротворчий контингент
Зеленський пояснив, за якої умови в Україні буде розгорнуто миротворчий контингент

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua