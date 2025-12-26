Головна Країна Політика
Коли Росія оприлюднить офіційну реакцію на мирний план? Президент зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Коли Росія оприлюднить офіційну реакцію на мирний план? Президент зробив заяву
Зеленський про позицію РФ щодо мирного плану: «Я думаю, ми будемо знати найближчі дні їхню офіційну реакцію»
фото: Офіс президента

Глава держави каже, що Україна не спілкується безпосередньо з РФ щодо мирного плану

Україна не отримала жодної реакції від російської сторони на мирний план з 20 пунктів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання «Главкома».

Глава держави наголосив, що Київ спілкується з американською стороною, яка своєю чергою комунікує з Москвою.

«Я думаю, ми будемо знати найближчі дні їхню офіційну реакцію. Що стосується чутливих питань: ми будемо обговорювати і Донбас, і Запорізьку станцію. Ми будемо обговорювати, безумовно, й інші питання», – сказав він.

Президент також прокоментував питання про обмеження української армії, наголосивши, що кількість у 800 тис. військовослужбовців влаштовує Україну.

«Якщо чесно, що стосується армії, то те, що закріплено зараз в наших домовленостях або під час наших домовленостей з американською стороною – я все це відповідно відкрито сказав. Нас влаштовує та армія, яка сьогодні там зафіксована. Для нас це – гарантії безпеки. І американська сторона нас чує», – пояснив очільник України.

Раніше Bloomberg повідомив, що Російська Федерація вимагатиме ключових змін в крайній версії мирного плану США та України, який складається з 20 пунктів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, як зараз просувається робота над планом щодо миру в Україні.

«Наші команди дуже непогано попрацювали, я їм вдячний. Підготували перші драфти кількох документів. Є деякі питання, які ми можемо обговорити лише на рівні лідерів. Будемо говорити про гарантії безпеки. Я вдячний обом сторонам за те, що документ дійсно був дуже хорошим. Зараз напрацювання сильні», – поділився очільник держави.

До слова, президент України Володимир Зеленський провів розмову зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Зеленський розповів, що окрім нього у розмові взяли участь представники переговорної групи: Рустем Умєров, Андрій Гнатов, Андрій Сибіга, Сергій Кислиця, Ігор Брусило, Олександр Бевз.

Теги: росія Володимир Зеленський переговори перемир'я

