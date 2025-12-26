Коли Росія оприлюднить офіційну реакцію на мирний план? Президент зробив заяву

Зеленський про позицію РФ щодо мирного плану: «Я думаю, ми будемо знати найближчі дні їхню офіційну реакцію»

Глава держави каже, що Україна не спілкується безпосередньо з РФ щодо мирного плану

Україна не отримала жодної реакції від російської сторони на мирний план з 20 пунктів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання «Главкома».

Глава держави наголосив, що Київ спілкується з американською стороною, яка своєю чергою комунікує з Москвою.

«Я думаю, ми будемо знати найближчі дні їхню офіційну реакцію. Що стосується чутливих питань: ми будемо обговорювати і Донбас, і Запорізьку станцію. Ми будемо обговорювати, безумовно, й інші питання», – сказав він.

Президент також прокоментував питання про обмеження української армії, наголосивши, що кількість у 800 тис. військовослужбовців влаштовує Україну.

«Якщо чесно, що стосується армії, то те, що закріплено зараз в наших домовленостях або під час наших домовленостей з американською стороною – я все це відповідно відкрито сказав. Нас влаштовує та армія, яка сьогодні там зафіксована. Для нас це – гарантії безпеки. І американська сторона нас чує», – пояснив очільник України.

Раніше Bloomberg повідомив, що Російська Федерація вимагатиме ключових змін в крайній версії мирного плану США та України, який складається з 20 пунктів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, як зараз просувається робота над планом щодо миру в Україні.

«Наші команди дуже непогано попрацювали, я їм вдячний. Підготували перші драфти кількох документів. Є деякі питання, які ми можемо обговорити лише на рівні лідерів. Будемо говорити про гарантії безпеки. Я вдячний обом сторонам за те, що документ дійсно був дуже хорошим. Зараз напрацювання сильні», – поділився очільник держави.

До слова, президент України Володимир Зеленський провів розмову зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Зеленський розповів, що окрім нього у розмові взяли участь представники переговорної групи: Рустем Умєров, Андрій Гнатов, Андрій Сибіга, Сергій Кислиця, Ігор Брусило, Олександр Бевз.