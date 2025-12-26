Головна Країна Політика
Зеленський пояснив, за якої умови в Україні буде розгорнуто миротворчий контингент

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський пояснив, за якої умови в Україні буде розгорнуто миротворчий контингент
Зеленський каже, що розміщення будь-якого особового складу західних військ буде можливим лише після припинення вогню
фото: Офіс президента

Президент повідомив, що Україна має домовленості з партнерами про захист на землі, у морі та в небі

Миротворчий контингент в Україні може бути розгорнутий лише у разі припинення бойових дій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє «Главком».

Глава держави розповів, що наразі є певні домовленості з партнерами щодо захисту на землі, у морі та в небі. За його словами, залишилось узгодити «невеличкі деталі».

Що стосується контингенту захисту в небі, у морі, на землі – я про це говорив: є у нас домовленості з партнерами. Такі невеличкі деталі залишились. В принципі сам договір про «коаліцію охочих» є вже, але підписання його і розміщення будь-якого особового складу і інших країн, ті чи інші засоби захисту, все це буде тільки після ceasefire», – зазначив Зеленський.

За словами президента, «коаліція охочих» буде працювати лише в момент припинення бойових дій. За його словами, загалом є 30 країн. Деталі глава держави пообіцяв згодом.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, як зараз просувається робота над планом щодо миру в Україні.

Як повідомлялось, адміністрація Дональда Трампа готова надати Україні юридично зобов’язувальні гарантії безпеки, змодельовані на основі статті пʼятої Статуту НАТО.

До слова, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв’ю ZDF заявив, що відповідно до гарантій безпеки, наданих Україні Сполученими Штатами та Європою, миротворці можуть відбити напад російських сил після припинення вогню. Однак, за його словами, це поки що залишатиметься далекою перспективою

