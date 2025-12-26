Мирний план майже готовий. Зеленський поділився деталями

Зеленський наголосив, що під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом обов'язково підніме питання територій

Президент України Володимир Зеленський розповів, як зараз просувається робота над планом щодо миру в Україні. Про це президент розповів під час онлайнового спілкування із журналістами, повідомляє «Главком».

«Наші команди дуже непогано попрацювали, я їм вдячний. Підготували перші драфти кількох документів. Є деякі питання, які ми можемо обговорити лише на рівні лідерів. Будемо говорити про гарантії безпеки. Я вдячний обом сторонам за те, що документ дійсно був дуже хорошим. Зараз напрацювання сильні», – поділився очільник держави.

Також президент заявив, що з США планується обговорення питання відновлення України. «20-пунктний план, над яким ми працювали – на 90% готовий. Наша задача робити так, щоб все було готовим на 100%. Це не просто, але й ніхто не каже, що стовідсотково це одразу буде. Але тим не менш ми повинні кожну таку зустріч, за такою розмовою наближати бажаний результат», – розповів президент.

Зеленський додав, що у мирному плані з 20-ти пунктів є чотири сторони: Україна, США, РФ, Європа, і цей документ неможливо підписати без Росії та Європи.

«Так, є чотиристороння угода, але є у нас двосторонні домовленості, і знов таки, це друге питання, чи ми їх підписуємо з президентом (Трампом, – «Главком» ) або ні, нам треба їх ще раз обговорити. Щоденно є зміни в усіх цих документах нашими групами переговорників. Я думаю, в деяких речах можна ставити вже крапку», – зауважив Зеленський.

Також президент наголосив, що питання підписання мирної угоди залежить від зустрічі з Трампом. «На мій погляд, я бачу зараз, що між нами і Сполученими Штатами угода майже готова, і питання в тому, підписувати або не підписувати, на мій погляд, це вже друге питання, в залежності від того формату, як пройде наша зустріч», – сказав Зеленський.

Президент Володимир Зеленський планує зустрітися з Дональдом Трампом у Сполучених Штатах найближчої неділі, 28 грудня.

