Мирний план майже готовий. Зеленський поділився деталями

glavcom.ua
Володимир Зеленський поділився деталями роботи над мирним планом
фото: president.gov.ua

Зеленський наголосив, що під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом обов'язково підніме питання територій

Президент України Володимир Зеленський розповів, як зараз просувається робота над планом щодо миру в Україні. Про це президент розповів під час онлайнового спілкування із журналістами, повідомляє «Главком».

«Наші команди дуже непогано попрацювали, я їм вдячний. Підготували перші драфти кількох документів. Є деякі питання, які ми можемо обговорити лише на рівні лідерів. Будемо говорити про гарантії безпеки. Я вдячний обом сторонам за те, що документ дійсно був дуже хорошим. Зараз напрацювання сильні», – поділився очільник держави.

Також президент заявив, що з США планується обговорення питання відновлення України. «20-пунктний план, над яким ми працювали – на 90% готовий. Наша задача робити так, щоб все було готовим на 100%. Це не просто, але й ніхто не каже, що стовідсотково це одразу буде. Але тим не менш ми повинні кожну таку зустріч, за такою розмовою наближати бажаний результат», – розповів президент.

Зеленський додав, що у мирному плані з 20-ти пунктів є чотири сторони: Україна, США, РФ, Європа, і цей документ неможливо підписати без Росії та Європи.

«Так, є чотиристороння угода, але є у нас двосторонні домовленості, і знов таки, це друге питання, чи ми їх підписуємо з президентом (Трампом, – «Главком» ) або ні, нам треба їх ще раз обговорити. Щоденно є зміни в усіх цих документах нашими групами переговорників. Я думаю, в деяких речах можна ставити вже крапку», – зауважив Зеленський.

Також президент наголосив, що питання підписання мирної угоди залежить від зустрічі з Трампом. «На мій погляд, я бачу зараз, що між нами і Сполученими Штатами угода майже готова, і питання в тому, підписувати або не підписувати, на мій погляд, це вже друге питання, в залежності від того формату, як пройде наша зустріч», – сказав Зеленський. 

Президент Володимир Зеленський планує зустрітися з Дональдом Трампом у Сполучених Штатах найближчої неділі, 28 грудня.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь заступника керівника Офісу президента Павла Паліси щодо рішень, які потрібні для посилення фронтових позицій та української армії. Зеленський анонсував посилення бойових підрозділів, а також всебічної протидії ворогу, зокрема посилення нашої безпілотної складової. 

 

