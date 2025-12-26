Головна Країна Політика
Президент заявив, що від зустрічі з Трампом залежить підписання угоди

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Президент заявив, що від зустрічі з Трампом залежить підписання угоди
Зеленський заявив, що без Росії підписання мирного плану неможливе
фото з відкритих джерел

Президент пояснив, без якої сторони не можливе підписання пунктів мирного плану

Угода між США та Україною майже готова. Однак на її підписання вплине майбутня зустріч президента України та США. Ця зустріч вплине на долю угоду. Про це Володимир Зеленський заявив під час онлайнового спілкування із журналістами, повідомляє «Главком».

«На мій погляд, я бачу зараз, що між нами й Сполученими Штатами угода майже готова, і питання в тому, підписувати або не підписувати, на мій погляд, це вже друге питання, залежно від того формату, як пройде наша зустріч», – сказав Володимир Зеленський.

Водночас президент зауважив, що мирний план із 20 пунктів передбачає згоду чотирьох сторін: України, США, Росії та Європи. Тому без Росії його підписання неможливе. «Так, є чотиристороння угода, але є у нас двосторонні домовленості, і знов таки, це друге питання, чи ми їх підписуємо з президентом або ні, нам треба їх ще раз обговорити. І як я й сказав, щоденно є зміни в усіх цих документах нашими групами переговорників. Я думаю, в деяких речах можна ставити вже крапку», – пояснив очільник держави.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський розповів, як зараз просувається робота над планом щодо миру в Україні. Також президент заявив, що з США планується обговорення питання відновлення України.

Президент також повідомив що незабаром зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Також він розповів, які питання щодо миру в Україні він обговорить під час зустрічі. 

Раніше «Главком» писав про те, як президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала жодної реакції від російської сторони на мирний план з 20 пунктів. Глава держави наголосив, що Київ спілкується з американською стороною, яка своєю чергою комунікує з Москвою.

