Президент заявив, що від зустрічі з Трампом залежить підписання угоди

Угода між США та Україною майже готова. Однак на її підписання вплине майбутня зустріч президента України та США. Ця зустріч вплине на долю угоду. Про це Володимир Зеленський заявив під час онлайнового спілкування із журналістами, повідомляє «Главком».

«На мій погляд, я бачу зараз, що між нами й Сполученими Штатами угода майже готова, і питання в тому, підписувати або не підписувати, на мій погляд, це вже друге питання, залежно від того формату, як пройде наша зустріч», – сказав Володимир Зеленський.

Водночас президент зауважив, що мирний план із 20 пунктів передбачає згоду чотирьох сторін: України, США, Росії та Європи. Тому без Росії його підписання неможливе. «Так, є чотиристороння угода, але є у нас двосторонні домовленості, і знов таки, це друге питання, чи ми їх підписуємо з президентом або ні, нам треба їх ще раз обговорити. І як я й сказав, щоденно є зміни в усіх цих документах нашими групами переговорників. Я думаю, в деяких речах можна ставити вже крапку», – пояснив очільник держави.

