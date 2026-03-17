Зеленський відреагував на погрози Ірану Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський: За останні чотири роки я чув багато різних заяв

Президент України Володимир Зеленський відреагував на погрози іранського режиму Україні через підтримку країн Затоки. Про це глава держави зауважив в інтерв’ю i24news та Jerusalem Post, передає «Главком».

«Нічого нового. За останні чотири роки я чув багато різних заяв. Для нас важливо, що США та лідери країн Близького Сходу звернулися по допомогу з перехоплювачами дронів. Вони звернулися до нас по експертизу у сфері протиповітряної оборони. Протиповітряна оборона – це не про наступальні спроможності. Саме тому я сказав, що ми готові допомогти із цією експертизою та оборонними системами», – сказав Зеленський.

Президент додав: «Ми не боїмося подібних заяв. Ми чуємо такі заяви щодня протягом останніх чотирьох років – точніше, 12 років. Для нас це не новина».

Нагадаємо, дипломатичне протистояння між Києвом та Тегераном перейшло у фазу прямих погроз. Голова Комісії з національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану Ебрагім Азізі заявив, що участь українських фахівців у протидії іранським дронам на Близькому Сході перетворює Україну на легітимний об'єкт для атак Ісламської Республіки.

До слова, Володимир Зеленський розповів, що Україна трохи менше року тому висунула пропозицію США щодо створення «дронової угоди». За його словами, метою було започаткувати експортну інфраструктуру для українських дронів, технологій на базі штучного інтелекту та систем радіоелектронної боротьби – всього, що складає систему оборони.

Напередодні президент США Дональд Трамп різко висловився на адресу президента України Володимира Зеленського, заявивши, що Вашингтон не потребує його допомоги у протидії іранським атакам. Відповідаючи на питання щодо пропозиції України допомогти союзникам США на Близькому Сході у перехопленні іранських дронів, він заявив, що Вашингтон не зацікавлений у такій підтримці.

