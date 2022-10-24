Чи можливі переговори з РФ: Банкова послала чіткий сигнал Кремлю

Єрмак заявив, що Росію вже давно ніхто не боїться, а ось самі росіяни «слабкі боягузи», які хочуть переговорів з Україною

Єрмак: «Росію давно вже ніхто не боїться, бо вони слабкі боягузи, які мріють про переговори, щоб зупинити свій крах»

Кремль не займався різного роду шантажем, тож Україна на переговори не погодиться. Попри постійні залякування, Росію вже давно ніхто не боїться, а ось самі росіяни «слабкі боягузи», які хочуть переговорів з Україною, бо це єдиний спосіб «зупинити свій крах». Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Росію давно вже ніхто не боїться, бо вони слабкі боягузи, які мріють про переговори, щоб зупинити свій крах. Це бачить весь світ. Переговорів не буде. А все брудне залишиться із РФ в ізоляції, у якій вона обов’язково опиниться», – сказав він.

Єрмак нагадав до яких провокацій та вбивств українців вдавалась Росія, додавши, що цей «брудний шантаж виглядає дуже примітивно».

«Брудні маніпуляції із Запорізькою АЕС, брудні залякування Каховською ГЕС, брудний теракт проти українських військовополонених в Оленівці, а також брудна війна з цивільним населенням і терор після поразок на полі бою…» – перелічив він, назвавши Росію «брудною державою» з «примітивними конструкціями».

Раніше президент Зеленський оригінально пояснив, чому не вестиме переговори з Путіним.

Нагадаємо, триває 243-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За наявною інформацією, РФ продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей.