Чи планують США розміщати війська в Україні – відповідь Байдена

Розміщення американських військ на території України ніколи не планувалося – Вашингтон

У разі вторгнення в Україну Захід введе проти Росії жорсткі економічні санкції

Президент США Джо Байден заявив, що розміщення американських військ на території України для запобігання потенційного вторгнення Росії ніколи не планувалося. Так він відповів на запитання журналіста про те, чи відмовився Вашингтон від такої ідеї. Про це повідомляється в Twitter Кетрін Дойл, кореспондентки у Білому домі.

Байден заявив, що у разі вторгнення в Україну Захід введе проти Росії жорсткі економічні санкції, які раніше ніколи не застосовувалися. Байден висловив упевненість, що Путін усвідомив тяжкість можливих наслідків.

«Вплив всього цього на Росію і ставлення всього світу до неї, погляду на неї значно зміниться», – сказав Байден.

Президент США додав, що він ясно дав зрозуміти Путіну, що Сполучені Штати продовжать надавати Україні допомогу у сфері оборони.

Нагадаємо, країни G7 єдині щодо наслідків у разі вторгнення Росії в Україну – Держдеп.

Як відомо, США вже долучились до нормандського формату.

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