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    Воєнний експерт розповів, чого прагне Путін

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    Володар Росії може прагнути, наприклад, взяття під контроль Північнокримського каналу - Воєнний експерт розповів, чого прагне Путін
    Володар Росії може прагнути, наприклад, взяття під контроль Північнокримського каналу
    фото: republic.ru

    «Захід, дійсно, вбачає в Росії реальну загрозу»

    Попри заяви деяких західних країн про готовність надіслати війська для допомоги Україні, у випадку ескалації війни з Росією вони цього не робитимуть. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив воєнний експерт, координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

    На думку експерта, після історії з Афганістаном президент США Джо Байден вже не може кидати своїх союзників.

    «Думаю, ніхто війська в реальності на допомогу нам присилати не буде. Але реально та об’єктивно воєнна інфраструктура біля наших кордонів активно розвивається та збільшується кількість військ. Тобто нинішня активність є незвичайною та неадекватною. Захід, дійсно, вбачає в цьому реальну загрозу», – вважає експерт.

    Також Машовець пояснив, що, спричиняючи поточну кризу, Росія може переслідувати як глобальні так і локальні цілі.

    «Але чи переросте готовність нападати, яку всіляко демонструє Путін, в щось реальне – ніхто однозначно не скаже. Та й рівень цього нападу може бути різним: це може бути операція локального масштабу, аби вплинути на внутрішньоукраїнську ситуацію. Наприклад, Нову Каховку захоплять задля шлюзів Північно-Кримського каналу для забезпечення Криму водою», – пояснив експерт свою думку.

    Нагадаємо, Держдеп США вважає можливе військове вторгнення Росії в Україну «серйозною помилкою» з далекосяжними наслідками.

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    Теги: Росія США Джозеф Байден війна Путін Україна
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    Воєнний експерт розповів, чого прагне Путін