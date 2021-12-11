Помічниця держсекретаря США відвідає Україну та Росію: що заплановано

Карен Донфрід проведе ряд зустрічей в Україні та Росії

Візит спрямований зокрема на пошук дипломатичних шляхів вирішення питання російської агресії

У Вашингтоні анонсували візит помічниці державного секретаря у справах Європи та Євразії Карен Донфрід до України та Росії. Її зустріч із високопосадовцями запланована на 13-15 грудня, повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.

Які питання порушить Донфрід:

нарощування військової могутності Росії біля кордонів з Україною;

відданість США справі Україні, її суверенітету, незалежності та територіальній цілісності;

дипломатичне урегулювання збройного конфлікту на сході України шляхом виконання мінських угод й підтримки нормандського формату.

«Потім Донфрід відправиться у Брюссель, 15-16 грудня, щоб проконсультуватися із союзниками по НАТО та партнерами по ЄС щодо зусиль для пошуку дипломатичного рішення», – пише пресслужба.

До слова, раніше президент США Джозеф Байден провів відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

Раніше у Білому домі сказали, коли Україна може приєднатися до НАТО.

Нагадаємо, після розмови з Байденом Путін знову повторив намір Росії отримати юридичні гарантії щодо відмови Україні у вступі в НАТО.

На днях лідери Великої Британії, Італії, США, Франції та Німеччини обговорили відносини між РФ і Україною. Вони виступили за відновлення переговорів у «нормандському форматі».

Напередодні відбулася розмова Володимира Зеленського та Джозефа Байдена. Ключовим питанням переговорів стала безпекова ситуація навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання.

Білий дім оприлюднив деталі розмови Байдена і Зеленського.

Тим часом Росія відкинула пропозицію України про перемир’я.

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