Помічниця держсекретаря США відвідає Україну та Росію: що заплановано
Візит спрямований зокрема на пошук дипломатичних шляхів вирішення питання російської агресії
У Вашингтоні анонсували візит помічниці державного секретаря у справах Європи та Євразії Карен Донфрід до України та Росії. Її зустріч із високопосадовцями запланована на 13-15 грудня, повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.
Які питання порушить Донфрід:
- нарощування військової могутності Росії біля кордонів з Україною;
- відданість США справі Україні, її суверенітету, незалежності та територіальній цілісності;
- дипломатичне урегулювання збройного конфлікту на сході України шляхом виконання мінських угод й підтримки нормандського формату.
«Потім Донфрід відправиться у Брюссель, 15-16 грудня, щоб проконсультуватися із союзниками по НАТО та партнерами по ЄС щодо зусиль для пошуку дипломатичного рішення», – пише пресслужба.
До слова, раніше президент США Джозеф Байден провів відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.
Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.
Раніше у Білому домі сказали, коли Україна може приєднатися до НАТО.
Нагадаємо, після розмови з Байденом Путін знову повторив намір Росії отримати юридичні гарантії щодо відмови Україні у вступі в НАТО.
На днях лідери Великої Британії, Італії, США, Франції та Німеччини обговорили відносини між РФ і Україною. Вони виступили за відновлення переговорів у «нормандському форматі».
Напередодні відбулася розмова Володимира Зеленського та Джозефа Байдена. Ключовим питанням переговорів стала безпекова ситуація навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання.
Білий дім оприлюднив деталі розмови Байдена і Зеленського.
Тим часом Росія відкинула пропозицію України про перемир’я.