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    Помічниця держсекретаря США відвідає Україну та Росію: що заплановано

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    Карен Донфрід проведе ряд зустрічей в Україні та Росії - Помічниця держсекретаря США відвідає Україну та Росію: що заплановано
    Карен Донфрід проведе ряд зустрічей в Україні та Росії
    фото з відкритих джерел

    Візит спрямований зокрема на пошук дипломатичних шляхів вирішення питання російської агресії

    У Вашингтоні анонсували візит помічниці державного секретаря у справах Європи та Євразії Карен Донфрід до України та Росії. Її зустріч із високопосадовцями запланована на 13-15 грудня, повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.

    Які питання порушить Донфрід:

    • нарощування військової могутності Росії біля кордонів з Україною;
    • відданість США справі Україні, її суверенітету, незалежності та територіальній цілісності;
    • дипломатичне урегулювання збройного конфлікту на сході України шляхом виконання мінських угод й підтримки нормандського формату.

    «Потім Донфрід відправиться у Брюссель, 15-16 грудня, щоб проконсультуватися із союзниками по НАТО та партнерами по ЄС щодо зусиль для пошуку дипломатичного рішення», – пише пресслужба.

    До слова, раніше президент США Джозеф Байден провів відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

    Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

    Раніше у Білому домі сказали, коли Україна може приєднатися до НАТО.

    Нагадаємо, після розмови з Байденом Путін знову повторив намір Росії отримати юридичні гарантії щодо відмови Україні у вступі в НАТО.

    На днях лідери Великої Британії, Італії, США, Франції та Німеччини обговорили відносини між РФ і Україною. Вони виступили за відновлення переговорів у «нормандському форматі».

    Напередодні відбулася розмова Володимира Зеленського та Джозефа Байдена. Ключовим питанням переговорів стала безпекова ситуація навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання.

    Білий дім оприлюднив деталі розмови Байдена і Зеленського.

    Тим часом Росія відкинула пропозицію України про перемир’я.

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    Теги: Росія США Україна Держдепартамент США
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    Помічниця держсекретаря США відвідає Україну та Росію: що заплановано