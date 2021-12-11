Держсекретар США та глава МЗС Італії обговорили ситуацію в Україні

У перемовинах Блінкена та Ді Майо йшлося про нарощування військ РФ на нашому кордоні

Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі в Ліверпулі в суботу домовився з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо продовжувати консультуватися щодо ситуації навколо України. Про це повідомив керівник пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс у Тwitter.

Глави зовнішньополітичних відомств двох країн «обговорили загальну стурбованість нарощуванням Росією збройних сил на кордоні з Україною, відзначили свою підтримку суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України і підкреслили необхідність для Росії зниження напруженості і повернення до дипломатії».

«Держсекретар і міністр закордонних справ домовилися продовжувати тісні консультації з іншими союзниками по НАТО і партнерами по ЄС про скоординований і всеосяжний підхід (щодо ситуації навколо України)», – зазначив дипломат.

Блінкен і Ді Майо також «обговорили питання безпеки в Середземномор’ї і підтвердили свою підтримку лівійських політичних лідерів, які вживають заходів, необхідних для проведення національних парламентських і президентських виборів 24 грудня».

Розмова відбулася на полях зустрічі глав МЗС країн «Групи семи» (G7), яка проходить у Ліверпулі з 11 по 12 грудня.

Нагадаємо, помічниця держсекретаря США відвідає Україну та Росію: що заплановано.

Напередодні Пентагон заявив, що біля кордону України зростає кількість російських військ.

Також США і ЄС покарають Росію в разі нападу на Україну.

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