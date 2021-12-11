Країни G7 єдині щодо наслідків у разі вторгнення Росії в Україну – Держдеп

Дипломати вважають, що все ще існує дипломатичний шлях для деескалації напруженості у відносинах з Росією

Якщо Москва вирішить не йти дипломатичним шляхом, то у відповідь на це будуть масштабні наслідки і жорсткі санкції

Глави зовнішньополітичних відомств країн «Групи семи» (G7) «абсолютно єдині» у своїй стурбованості нарощуванням РФ військових сил на російсько-українському кордоні і щодо наслідків для Москви можливого вторгнення в Україну. Представниця Держдепартаменту високого рангу заявила про це за підсумками першого дня зустрічі глав МЗС країн G7, яка проходить в Ліверпулі з 11 по 12 грудня. Про це повідомляє Reuters.

На думку дипломатки, позиції США та інших країн G7 все більше зближуються в тому, що стосується плану введення санкцій проти РФ у разі її вторгнення в Україну. Вона назвала напруженими переговори, що пройшли в Ліверпулі, і додала, що все ще існує дипломатичний шлях для деескалації напруженості у відносинах з Росією.

«Якщо Москва вирішить не йти дипломатичним шляхом, то у відповідь на це будуть масштабні наслідки і жорсткі санкції, і G7 абсолютно єдина в цьому», – сказала дипломатка.

Глави зовнішньополітичних відомств також обговорили Китай і іранську ядерну програму. За словами представника Держдепартаменту, європейські країни погодилися, що домогтися з Тегераном угоди по його ядерній програмі ще можливо, але часу все менше.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі в Ліверпулі в суботу домовився з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо продовжувати консультуватися щодо ситуації навколо України.

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