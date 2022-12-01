Чим схожі Путін та Гітлер: пояснення РНБО 

Країна-терористка має поплатитися за вчинені злочини, як це було з нацистською Німеччиною

Росія краде чужу історію та нищить людей із примхи диктатора

Російський диктатор Володимир Путін і Адольф Гітлер мають багато спільних рис. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

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«Путін і Гітлер – це сіамські близнюки. Тільки той народився трішки пізніше. – сказав він. – Це схожі люди. Людина, яка приймає рішення про те, що потрібно бомбардувати цивільне населення, знущатися з нього, вбивати дітей – і це сотні дітей, які загинули через цю війну – тільки тому, що комусь там щось захотілося в Кремлі», – сказав Олексій Данілов.

Він наголосив, що Україна не має до Росії жодного відношення.

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«Ми до вас не маємо ніякого відношення. Ви Московія. Ви крадії, які постійно крали чиюсь історію. Ви постійно щось вимагаєте, але навіть не достойні того, щоб з вами у світі хтось спілкувався», – сказав секретар РНБО.

Данілов також зазначив, що будь-які перемовини з Росією можливі лише після того, як вона залишить територію України, сплатить всі компенсації і буде позбавлена ядерної зброї.

Нагадаємо, Росія почала війну проти України через безкарність своїх попередніх злочинів, тому кремлівський диктатор Володимир Путін і його подільники мають бути нарешті притягнуті до відповідальності. Про це заявила дружина першого президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва Алла Дудаєва.

Крім того, заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, спроби Путіна здійснити насильницьке завоювання, його воєнні злочини та ядерний шантаж, його намагання зробити голод зброєю, а також спроби заморозити українців із приходом зими мусять бути відбиті і переможені.