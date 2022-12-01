Головна Країна Політика
search button user button menu button

Чим схожі Путін та Гітлер: пояснення РНБО 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Чим схожі Путін та Гітлер: пояснення РНБО 
Країна-терористка має поплатитися за вчинені злочини, як це було з нацистською Німеччиною
фото з відкритих джерел

Росія краде чужу історію та нищить людей із примхи диктатора 

Російський диктатор Володимир Путін і Адольф Гітлер мають багато спільних рис. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».  

«Путін і Гітлер – це сіамські близнюки. Тільки той народився трішки пізніше. – сказав він. – Це схожі люди. Людина, яка приймає рішення про те, що потрібно бомбардувати цивільне населення, знущатися з нього, вбивати дітей – і це сотні дітей, які загинули через цю війну – тільки тому, що комусь там щось захотілося в Кремлі», – сказав Олексій Данілов. 

Він наголосив, що Україна не має до Росії жодного відношення.  

«Ми до вас не маємо ніякого відношення. Ви Московія. Ви крадії, які постійно крали чиюсь історію. Ви постійно щось вимагаєте, але навіть не достойні того, щоб з вами у світі хтось спілкувався», – сказав секретар РНБО.  

Данілов також зазначив, що будь-які перемовини з Росією можливі лише після того, як вона залишить територію України, сплатить всі компенсації і буде позбавлена ядерної зброї. 

Нагадаємо, Росія почала війну проти України через безкарність своїх попередніх злочинів, тому кремлівський диктатор Володимир Путін і його подільники мають бути нарешті притягнуті до відповідальності. Про це заявила дружина першого президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва Алла Дудаєва. 

Крім того, заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, спроби Путіна здійснити насильницьке завоювання, його воєнні злочини та ядерний шантаж, його намагання зробити голод зброєю, а також спроби заморозити українців із приходом зими мусять бути відбиті і переможені.

Теги: населення путін Україна Адольф Гітлер

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вільний світ має покарати рашистів і його подільників, інакше зло буде множитися
Чому Путін зміг почати війну? Вдова Дудаєва назвала причину
Сьогодні, 16:57
Рашистам не вдасться заморозити українців, адже цілий світ допомагає нам у боротьбі 
Путін не повинен досягти мети. США зробили заяву щодо масованих ударів Росії
Сьогодні, 16:19
Кількість приватних бункерів диктатора набагато більша, ніж тих, про які наразі відомо 
Путін має мережу секретних бункерів: розслідування
Сьогодні, 16:07

Політика

Підозрюваний у держзраді Мураєв виїхав із України: нові деталі
Підозрюваний у держзраді Мураєв виїхав із України: нові деталі
Туск запевнив, що вибори у Польщі не вплинуть на підтримку України
Туск запевнив, що вибори у Польщі не вплинуть на підтримку України
Чим схожі Путін та Гітлер: пояснення РНБО 
Чим схожі Путін та Гітлер: пояснення РНБО 
Відпустка для військових. Парламент ухвалив остаточне рішення
Відпустка для військових. Парламент ухвалив остаточне рішення
Два посольства України отримали листи з погрозами – Кулеба
Два посольства України отримали листи з погрозами – Кулеба
Чому Путін зміг почати війну? Вдова Дудаєва назвала причину
Чому Путін зміг почати війну? Вдова Дудаєва назвала причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
294K
Війна триватиме 10 днів: оприлюднено початкові плани РФ щодо окупації України
65K
Системи захисту Patriot: Польща розсекретила плани Німеччини щодо України
58K
Який вигляд має пошкоджена рашистами високовольтна електропідстанція – відео «Укренерго»
54K
Арестович озвучив реальні втрати України на війні
30K
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)
25K
Шпигуни Путіна. Ексагент MI6 розповів про мережу вбивць, які чекають на накази

Новини

Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
Сьогодні, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
Сьогодні, 12:30
Відключення світла в Україні: російські пропагандисти готові запустити нові фейки
Сьогодні, 11:33
Повернення до цензури? Опозиція розкритикувала законопроєкт про медіа
Сьогодні, 10:25
Окупанти обладнують лінію оборони, щоб зупинити ЗСУ на двох напрямках
Сьогодні, 07:07
Порошенко спрогнозував долю патріарху Кирилу
Вчора, 20:23

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту