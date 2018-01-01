Член групи «Першого грудня»: Минулого року ми двічі зустрічалися з президентом. Не можу сказати, що ці розмови вийшли добрими

Ініціатива зустрітися належала спочатку групі «Перше грудня», вдруге Президент запросив групу сам

Представники групи «Першого Грудня» у 2017-му році двічі зустрічалися з президентом. За словами одного із лідерів організації Йосифа Зісельса, обидві розмови не можна назвати «добрими». Цим фактом він поділився в інтерв’ю«Главкому». [READ_MORE] «2017-го року ми двічі зустрічалися з президентом.



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З відкритих джерел Петро Порошенко, ілюстративне фото

Ініціатива зустрітися належала спочатку групі «Перше грудня», вдруге Президент запросив групу сам

Представники групи «Першого Грудня» у 2017-му році двічі зустрічалися з президентом. За словами одного із лідерів організації Йосифа Зісельса, обидві розмови не можна назвати «добрими». Цим фактом він поділився в інтерв’ю«Главкому».

«2017-го року ми двічі зустрічалися з президентом. Вперше у квітні за нашої ініціативи і вдруге у середині грудня за ініціативи глави держави після оприлюднення нашого відкритого звернення. Через декілька днів президент запросив до себе нашу групу і ще декількох відомих людей з числа наукової інтелігенції, аби поговорити про стан справ у країні. Я не можу сказати, що обидва рази розмова вийшла доброю», — сказав Зісельс.

За словами діяча, на зустрічах піднімались і воєнні питання, і питання корупції, недостатність контактів, діалогу влади із суспільством. «Ми ще у квітні про це говорили і от тепер знову про те саме», — говорить він.

Зісельс зазначає, що у нього було відчуття, ніби Президент зреагував на їх звернення: «Думаю, що його воно трохи зачепило. Бо у ньому досить негативно змальована роль президента. Вірніше, ті загрози, які ми бачимо у його ролі. Можливо, саме тому він нас запросив. Глава держави під час зустрічі багато говорив сам про успіхи України. Коли ми виступали, вже потім реагував на наші слова. Чи зреагує і як зреагує на наше звернення президент? Не знаю. Якщо ми побачимо якусь реакцію в його поведінці, тоді можливо. Наприклад, ми говорили про те, що слід частіше виходити на люди і розмовляти про проблеми, які стоять перед країною. Я йому навів приклад з поведінки Рузвельта, коли була Велика депресія. Рузвельт (Франклін Рузвельт – 32-ий президент США – «Главком») кожного тижня виходив до радіомікрофона і говорив зі своїм народом таким чином».

Повну версію інтерв'ю читайте тут: Йосиф Зісельс: Президент двічі за рік зустрівся з ініціативою «Першого грудня». Не можу сказати, що ці розмови вийшли добрими.