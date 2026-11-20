У листопаді 2026 року 76-річний народний депутат із групи «Платформа за життя та мир» і суддя Конституційного суду у відставці Василь Німченко задекларував пенсію, розмір якої суттєво підвищився. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

Політик зазначив, що 12 листопада отримав 296,4 тис. грн пенсії від Головного управління Пенсійного фонду у Києві. При цьому у попередні місяці нардеп систематично декларував 192,1 тис. грн пенсійних виплат.

дані: НАЗК

Таким чином, пенсія Німченка зросла на 104,2 тис. грн. Поки невідомо, що послужило такому різкому перерахунку пенсії політика і судді у відставці.

Додамо, що у 2018-2019 роках Василь Німченко добився перерахунку пенсії. З квітня 2019 року обранець почав отримувати 161 тис. грн пенсії. До того його річний розмір вказаних виплат складав 257,2 тис. грн (дані за 2017 рік).

Як відомо, Василь Німченко є рекордсменом серед чинних народних депутатів, який отримує найбільшу пенсію. За 2025 рік йому «набігло» 2,3 млн грн пенсії.

Для порівняння. Середній розмір призначеної пенсійної виплати в Україні на початок жовтня 2026 року складав 7 287,81 грн. Порівняно з аналогічною датою минулого року цей показник збільшився на 851,02 грн або приблизно на 13,2%. Водночас значна частина пенсіонерів отримує виплати, нижчі за середній показник.

Станом на 1 жовтня 2026 року в країні налічувалося 10 003 049 пенсіонерів, що на 196 593 особи менше, ніж роком раніше.

Як повідомляв «Главком», у 2025 році київський суд покарав будівельника за крадіжку речей народного депутата Василя Німченка, призначивши п’ять років позбавлення волі, які замінено на рік і три місяці іспитового терміну. Обвинувачений, перебуваючи на пакувальному майданчику столичного магазину Novus, побачив візок, у якому лежала сумка нардепа з документами, готівкою та банківськими картками. Упевнившись, що за ним ніхто не спостерігає, чоловік викрав цю сумку. Через чотири години після вчинення злочину правоохоронці затримали крадія.

Варто наголосити,що у 2019 році на позачергових виборах до Верховної Ради Василь Німченко пройшов до парламенту за списками партії «Опозиційна платформа – За життя» (№6). Станом на 2026 рік, ця політична сила заборонена в Україні за рішенням судів. Одним із лідерів ОПЗЖ був кум Путіна, колишній нардеп Віктор Медведчук, який у вересні 2022 року виїхав до РФ за обміном на 200 українських військових.