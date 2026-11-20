Мар'яна Рева працювала в системі Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції

Президент Володимир Зеленський призначив Марʼяну Реву заступником секретаря Ради національної безпеки оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ глави держави №1127/2026.

«Призначити Реву Марʼяну Іванівну заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що Мар'яна Рева працювала в системі Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції.

Нагадаємо, Ігор Клименко став секретарем РНБО 3 серпня 2026 року. Тоді Зеленський звільнив із цієї посади Рустема Умєрова, якого призначив головою Служби зовнішньої розвідки.

До переходу в РНБО Клименко понад три роки очолював Міністерство внутрішніх справ. Міністром він став у лютому 2023 року після загибелі Дениса Монастирського.

До слова, у жовтні президент України Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони Ігоря Клименка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки. Він має сформувати персональний склад консультативного органу та погодити його з главою держави.