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    Поклонська не поїде в Африку послом Росії

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    13 жовтня 2021 року президент Росії&nbsp;&nbsp;призначив колишню депутатку Держдуми Наталію Поклонську послом в африканській республіці Кабо-Верде - Поклонська не поїде в Африку послом Росії
    13 жовтня 2021 року президент Росії  призначив колишню депутатку Держдуми Наталію Поклонську послом в африканській республіці Кабо-Верде
    фото: tass

    У зрадниці Наталії Поклонської «змінилися особисті обставини»

    Колишній українська прокурорка-зрадниця Наталія Поклонська не буде послом Російської Федерації в Кабо-Верде. За її словами, у неї змінилися особисті обставини. Про це повідомляє «Тасс».

    «Ні, не планую (їхати до Кабо-Верде, – ред.). Чому я не вступила на посаду? Змінилися особисті обставини», - повідомила Поклонська.

    Дану інформацію підтвердили і в російському МЗС.

    «У Наталії Поклонської змінилися особисті обставини, і її від'їзд послом до Кабо-Верде не відбудеться з цих причин», – зазначили в міністерстві.

    Раніше стало відомо, що українське бюро Інтерполу Міністерства внутрішніх справ не буде оголошувати експрокурорку окупованого Криму Наталію Поклонську в міжнародний розшук.

    Повідомлялося, що оголошення Поклонської у розшук, яку Київський суд дозволив затримати, буде суперечити ст. 3 Статуту Інтерполу про сувору заборону здійснювати будь-яке втручання чи діяльність політичного, військового, релігійного чи расового характеру.

    Зауважимо, Міністерство закордонних справ України звернулося до влади Кабо-Верде щодо призначення Наталії Поклонської послом Росії. У МЗС нагадали, що вона перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії.

    Як відомо, 13 жовтня 2021 року президент Росії Путін призначив колишню депутатку Держдуми Наталію Поклонську послом в африканській республіці Кабо-Верде. Поклонська зізналася, що давно мріяла спробувати себе на дипломатичній ниві.

    Наталія Поклонська – колишня українська, а нині російська юристка. До 2014 року працювала у прокуратурі АР Крим. Після окупації півострова Росією зрадила присягу та перейшла на бік окупантів, очоливши «прокуратуру Криму». У 2016 році її було обрано депутатом Державної Думи Росії, де вона обіймала посаду заступника голови комітету з міжнародних справ.
    В Україні проти Поклонської порушено кримінальне провадження за статтею 109 ч. 1 Кримінального кодексу – «дії, початі з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про здійснення таких дій». Оголошено у розшук.

    Нагадаємо, Україна порушила перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності Наталії Поклонської, яку президент РФ Володимир Путін призначив там послом.

    Як повідомлялося, РФ впевнена, що зрадницю Поклонську не затримають в Африці за запитом України.

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    Теги: Наталія Поклонська МЗС Росія кадрові зміни посол Африка
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    Поклонська не поїде в Африку послом Росії