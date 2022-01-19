Поклонська не поїде в Африку послом Росії
У зрадниці Наталії Поклонської «змінилися особисті обставини»
Колишній українська прокурорка-зрадниця Наталія Поклонська не буде послом Російської Федерації в Кабо-Верде. За її словами, у неї змінилися особисті обставини. Про це повідомляє «Тасс».
«Ні, не планую (їхати до Кабо-Верде, – ред.). Чому я не вступила на посаду? Змінилися особисті обставини», - повідомила Поклонська.
Дану інформацію підтвердили і в російському МЗС.
«У Наталії Поклонської змінилися особисті обставини, і її від'їзд послом до Кабо-Верде не відбудеться з цих причин», – зазначили в міністерстві.
Раніше стало відомо, що українське бюро Інтерполу Міністерства внутрішніх справ не буде оголошувати експрокурорку окупованого Криму Наталію Поклонську в міжнародний розшук.
Повідомлялося, що оголошення Поклонської у розшук, яку Київський суд дозволив затримати, буде суперечити ст. 3 Статуту Інтерполу про сувору заборону здійснювати будь-яке втручання чи діяльність політичного, військового, релігійного чи расового характеру.
Зауважимо, Міністерство закордонних справ України звернулося до влади Кабо-Верде щодо призначення Наталії Поклонської послом Росії. У МЗС нагадали, що вона перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії.
Як відомо, 13 жовтня 2021 року президент Росії Путін призначив колишню депутатку Держдуми Наталію Поклонську послом в африканській республіці Кабо-Верде. Поклонська зізналася, що давно мріяла спробувати себе на дипломатичній ниві.
Нагадаємо, Україна порушила перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності Наталії Поклонської, яку президент РФ Володимир Путін призначив там послом.
Як повідомлялося, РФ впевнена, що зрадницю Поклонську не затримають в Африці за запитом України.