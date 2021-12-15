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    Зрадницю Поклонську не оголосять у міжнародний розшук: стала відома причина

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    Апеляційний суд Києва дав дозвіл на затримання зрадниці Поклонської - Зрадницю Поклонську не оголосять у міжнародний розшук: стала відома причина
    Апеляційний суд Києва дав дозвіл на затримання зрадниці Поклонської
    фото з відкритих джерел

    Робочим апаратом Укрбюро Інтерполу МВС України відмовлено в оголошенні Поклонської в міжнародний розшук

    Українське бюро Інтерполу Міністерства внутрішніх справ не буде оголошувати посла Росії в Кабо-Верде та експрокурорку окупованого Криму Наталію Поклонську в міжнародний розшук. Про це повідомив Офіс генпрокурора у відповіді на запит «Українських Новин».

    Зокрема, оголошення Поклонської у розшук, яку напередодні Київський суд дозволив затримати, буде суперечити ст. 3 Статуту Інтерполу про сувору заборону здійснювати будь-яке втручання чи діяльність політичного, військового, релігійного чи расового характеру.

    «Також інформуємо, що органом досудового розслідування вживалися заходи щодо оголошення Поклонської в міжнародний розшук. Водночас Робочим апаратом Укрбюро Інтерполу МВС України відмовлено в оголошенні зазначеної особи в міжнародний розшук», – йдеться у повідомленні.

    Зауважимо, Міністерство закордонних справ України звернулося до влади Кабо-Верде щодо призначення Наталії Поклонської послом Росії.

    У МЗС нагадали, що вона перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії.

    До слова, 13 жовтня президент Росії Путін призначив колишнього депутата Держдуми Наталію Поклонську послом в африканській республіці Кабо-Верде. Поклонська зізналася, що давно мріяла спробувати себе на дипломатичній ниві.

    Наталія Поклонська – колишня українська, а нині російська юристка. До 2014 року працювала у прокуратурі АР Крим. Після окупації півострова Росією зрадила присягу та перейшла на бік окупантів, очоливши «прокуратуру Криму». У 2016 році її було обрано депутатом Державної Думи Росії, де вона обіймала посаду заступника голови комітету з міжнародних справ.
    В Україні проти Поклонської порушено кримінальне провадження за статтею 109 ч. 1 Кримінального кодексу – «дії, початі з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про здійснення таких дій». Оголошено у розшук.

    Нагадаємо, Україна порушила перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності Наталії Поклонської, яку президент РФ Володимир Путін призначив там послом.

    Як повідомлялося, РФ впевнена, що зрадницю Поклонську не затримають в Африці за запитом України.

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    Теги: Наталія Поклонська МЗС Крим МВС суд Путін розслідування розшук
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    Зрадницю Поклонську не оголосять у міжнародний розшук: стала відома причина