Зрадницю Поклонську не оголосять у міжнародний розшук: стала відома причина
Робочим апаратом Укрбюро Інтерполу МВС України відмовлено в оголошенні Поклонської в міжнародний розшук
Українське бюро Інтерполу Міністерства внутрішніх справ не буде оголошувати посла Росії в Кабо-Верде та експрокурорку окупованого Криму Наталію Поклонську в міжнародний розшук. Про це повідомив Офіс генпрокурора у відповіді на запит «Українських Новин».
Зокрема, оголошення Поклонської у розшук, яку напередодні Київський суд дозволив затримати, буде суперечити ст. 3 Статуту Інтерполу про сувору заборону здійснювати будь-яке втручання чи діяльність політичного, військового, релігійного чи расового характеру.
«Також інформуємо, що органом досудового розслідування вживалися заходи щодо оголошення Поклонської в міжнародний розшук. Водночас Робочим апаратом Укрбюро Інтерполу МВС України відмовлено в оголошенні зазначеної особи в міжнародний розшук», – йдеться у повідомленні.
Зауважимо, Міністерство закордонних справ України звернулося до влади Кабо-Верде щодо призначення Наталії Поклонської послом Росії.
У МЗС нагадали, що вона перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії.
До слова, 13 жовтня президент Росії Путін призначив колишнього депутата Держдуми Наталію Поклонську послом в африканській республіці Кабо-Верде. Поклонська зізналася, що давно мріяла спробувати себе на дипломатичній ниві.
Нагадаємо, Україна порушила перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності Наталії Поклонської, яку президент РФ Володимир Путін призначив там послом.
Як повідомлялося, РФ впевнена, що зрадницю Поклонську не затримають в Африці за запитом України.