Апеляційний суд Києва дав дозвіл на затримання зрадниці Поклонської

Наталія Поклонська після окупації півострова Росією зрадила присязі та перейшла на бік окупантів, очоливши «прокуратуру Криму»

Затримання Поклонської необхідне для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Київський апеляційний суд дозволив затримання колишньої глави кримської окупаційної прокуратури Наталії Поклонської. Її затримання необхідне для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомляє пресслужба суду.

«6 грудня 2021 року колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану прокурором на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27 вересня 2021 року. Зазначеною постановою відмовлено в задоволенні прокурором дозволу на затримання підозрюваної громадянки П. з метою приводу її для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою», – йдеться в повідомленні.

За результатами апеляційного розгляду апеляційну скаргу, подану прокурором, задоволено, постанову слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27 вересня 2021 року скасовано.

«Постановлено нову ухвалу, якою задоволено клопотання прокурора Офісу генерального прокурора про надання дозволу на затримання Поклонської з метою її участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою», – резюмується в повідомленні.

До слова, 13 жовтня президент Росії Путін призначив колишнього депутата Держдуми Наталію Поклонску послом в африканській республіці Кабо-Верде. Поклонська зізналася, що давно мріяла спробувати себе на дипломатичній ниві.

Наталія Поклонська – колишня українська, а нині російська юристка. До 2014 року працювала у прокуратурі АР Крим. Після окупації півострова Росією зрадила присязі та перейшла на бік окупантів, очоливши «прокуратуру Криму». У 2016 році була обрана депутатом Державної Думи Росії, де обіймала посаду заступника голови комітету з міжнародних справ.

В Україні проти Поклонської порушено кримінальне провадження за статтею 109 ч. 1 Кримінального кодексу – «дії, початі з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про здійснення таких дій». Оголошена у розшук.

Нагадаємо, Україна порушила перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності Наталії Поклонської, яку президент РФ Володимир Путін призначив там послом.

Як повідомлялося, РФ впевнена, що зрадницю Поклонську не затримають в Африці за запитом України.