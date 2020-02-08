Чумак запевнив, що Офіс генпрокурора не отримує вказівок від Зеленського



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Кожен, хто прийшов зараз на керівні посади в прокуратуру, точно знає і точно бачить, що суспільство очікує результат – Чумак

Заступник генерального прокурора України Віктор Чумак запевняє, що Офіс генерального прокурора не отримує прямих вказівок від Президента України Володимира Зеленського.

Про це він заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Мене точно ні (не викликає Президент – ред.). Думаю, що Каська (першого заступника генпрокурора – ред.) точно ні... Прямих вказівок ми не отримуємо», – сказав Чумак.

За його словами, кожен, хто прийшов зараз на керівні посади в прокуратуру, точно знає і точно бачить, що суспільство очікує результат, і це очікування вимагає особливої відповідальності.

«Повірте. Тому, що не можна ж робити результат, «висмоктувати з пальця», не можна ж результат робити таким, який розсиплеться при першому ж ліпшому судовому засіданні», – зауважив заступник генпрокурора.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи телефонує Зеленський генпрокурору Руслану Рябошапці, Чумак зазначив, що «якщо може подзвонити генпрокурору, то це не страшно».

«Він (президент – ред.) не вимагає ж у нього (генпрокурора – ред.) якихось конкретних людей. Але я розумію, що президента іноді і турбують питання правоохоронної або, скажімо так, ситуації з правоохоронними органами в країні. А ми ж за великим рахунком є координуючим органом. Я думаю, що тут немає нічого страшного, якщо й подзвонить і запитає. Головне, щоб не було прямих вказівок. Це ж ми і самі знаємо. І прямих вказівок ми не отримуємо», – наголосив він.