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    Політика

    ЦВК обіцяє до опівночі оголосити результати парламентських виборів

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    Засідання ЦВК - ЦВК обіцяє до опівночі оголосити результати парламентських виборів
    Засідання ЦВК
    Фото: Central Election Commission of Ukraine, Facebook

    У ці хвилини в ЦВК тривають наради та робочі зустрічі

    Центральна виборча комісія обіцяє оголосити результати позачергових парламентських виборів до опівночі.

    Як йдеться в сюжеті ТСН, у ці хвилини тривають наради та робочі зустрічі. Напередодні члени ЦВК працювали до пізньої ночі - власноруч перераховували бюлетені зі скандального 50-го округу на Донеччині. Нині мають остаточні цифри по 191-му одномандатному округу.

    До кінця доби ЦВК має отримати і повідомити українцям результати ще по восьми округах.

    За партійними списками ЦВК оголосила результати ще в суботу. Згідно з ними, до парламенту проходять п’ять партій – «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», «Європейська солідарність» та «Голос».

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.16%
    • ОПЗЖ
      13.05%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.10%
    • Голос
      5.82%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.41%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.04%
    • Партія зелених України
      0.66%
    • Самопоміч
      0.62%
    • Аграрна партія України
      0.51%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.46%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Патріот
      0.11%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    Нагадаємо, в Україні 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради України. ЦВК опрацювала всі електронні протоколи 26 липня.

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    ЦВК Батьківщина Верховна Рада Європейська солідарність вибори політика За життя партія Слуга народу партія Голос
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