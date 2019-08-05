ЦВК обіцяє до опівночі оголосити результати парламентських виборів
У ці хвилини в ЦВК тривають наради та робочі зустрічі
Центральна виборча комісія обіцяє оголосити результати позачергових парламентських виборів до опівночі.
Як йдеться в сюжеті ТСН, у ці хвилини тривають наради та робочі зустрічі. Напередодні члени ЦВК працювали до пізньої ночі - власноруч перераховували бюлетені зі скандального 50-го округу на Донеччині. Нині мають остаточні цифри по 191-му одномандатному округу.
До кінця доби ЦВК має отримати і повідомити українцям результати ще по восьми округах.
За партійними списками ЦВК оголосила результати ще в суботу. Згідно з ними, до парламенту проходять п’ять партій – «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», «Європейська солідарність» та «Голос».
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Слуга народу43.16%
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ОПЗЖ13.05%
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Батьківщина8.18%
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Європейська солідарність8.10%
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Голос5.82%
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Радикальна партія Олега Ляшка4.01%
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Сила і честь3.82%
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Опозиційний блок3.03%
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Українська стратегія Гройсмана2.41%
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Партія Шарія2.23%
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Свобода2.16%
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Громадянська позиція1.04%
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Партія зелених України0.66%
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Самопоміч0.62%
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Аграрна партія України0.51%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.46%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Патріот0.11%
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Соціальна справедливість0.11%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%
Нагадаємо, в Україні 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради України. ЦВК опрацювала всі електронні протоколи 26 липня.