ЦВК обіцяє до опівночі оголосити результати парламентських виборів



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Засідання ЦВК Фото: Central Election Commission of Ukraine, Facebook

У ці хвилини в ЦВК тривають наради та робочі зустрічі

Центральна виборча комісія обіцяє оголосити результати позачергових парламентських виборів до опівночі.

Як йдеться в сюжеті ТСН, у ці хвилини тривають наради та робочі зустрічі. Напередодні члени ЦВК працювали до пізньої ночі - власноруч перераховували бюлетені зі скандального 50-го округу на Донеччині. Нині мають остаточні цифри по 191-му одномандатному округу.

До кінця доби ЦВК має отримати і повідомити українцям результати ще по восьми округах.

За партійними списками ЦВК оголосила результати ще в суботу. Згідно з ними, до парламенту проходять п’ять партій – «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», «Європейська солідарність» та «Голос».

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ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Нагадаємо, в Україні 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради України. ЦВК опрацювала всі електронні протоколи 26 липня.