ЦВК офіційно прокоментувала рішення суду про повторне жеребкування: бюлетені вчасно не надрукують



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Центрвиборчком нагадав, що відбудеться у випадку повторного жеребкування

«Забезпечення прав одного суб'єкта виборчого процесу не може мати наслідком порушення прав інших суб’єктів», - нагадали суддям в ЦВК

Центральна виборча комісія не погоджується із рішенням Шостого апеляційного адмінсуду щодо проведення повторного жеребкування і пояснюють, що не можна задля прав одного суб’єкту порушувати права інших.

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Нагадаємо, 4 липня Шостий апеляційний адмінсуд за позовом Аграрної партії зобов'язав Центральну виборчу комісію «провести нове жеребкування у відповідності до ч.4 ст.80 закону «Про вибори народних депутатів України». Причиною позову було включення партії «Рух нових сил Михаїла Саакашвілі» після вказаного законом терміну.

В Центрвиборчкомі вказують, що ця ситуація не урегульована законом, тому включаючи в бюлетень партію Саакашвілі під №22 зважила всі правові ризики та керувалася принципом дотримання «справедливого балансу» і забезпечення права виборців на вільне і усвідомлене волевиявлення.

«Комісія наголошувала, що включення до виборчого бюлетеня політичної партії «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі» під № 22 давало змогу забезпечити повноцінну реалізацію цією політичною партією, а також кандидатами в народні депутати України, включеними до виборчого списку цієї партії.., а також інших суб’єктів та учасників виборчого процесу», - заявили в ЦВК.

Центрвиборчком нагадав, що в разі проведення нового жеребкування «наслідком буде неможливість вчасного друку необхідної кількості бюлетенів поліграфічним комбінатом «Україна» та забезпечення їх доставки для проведення голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі».

Нагадаємо, 4 липня шостий апеляційний адмінсуд задовольнив частково позов Аграрної партії та зобов’язав ЦВК провести повторне жеребкування. Причина такого рішення - включення партії Саакашвілі у виборчий бюлетень без жеребкування.

26 червня ЦВК провела жеребкування щодо визначення номерів політичних партій для розміщення їх назв у виборчому бюлетені для голосування. В жеребкуванні тоді взяли участь 21 партія.

Потім 30 червня ЦВК на вимогу рішення Верховного суду додала у виборчий бюлетень позицію № 22 – Рух нових сил Михаїла Саакашвілі.

Під зривом проведення виборів, тому що потужності поліграфкомбінату «Україна» дозволяють надрукувати всі бюлетені тільки за 22 дні. Очікувана вартість виготовлення виборчих бюлетенів становить 281 млн 845 тис. 240 грн.