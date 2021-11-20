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    Данілов і міністр оборони Канади обговорили ситуацію на українських кордонах

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    Олексій Данілов у ході візиту на Галіфакський форум у Канаді обговорив ситуацію навколо українських кордонів з Анітою Ананд - Данілов і міністр оборони Канади обговорили ситуацію на українських кордонах

    Олексій Данілов у ході візиту на Галіфакський форум у Канаді обговорив ситуацію навколо українських кордонів з Анітою Ананд

    Фото з відкритих джерел

    Секретар Радбезу Олексій Данілов поговорив про безпекову ситуацію на українських кордонах з канадським міністром оборони

    Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у ході візиту на Галіфакський форум у Канаді обговорив ситуацію навколо українських кордонів з міністром національної оборони Анітою Ананд. Про це повідомила пресслужба Радбезу.

    У рамках роботи форуму Данілов, заступник керівника Офісу президента Роман Машовець і заступник міністра оборони Анатолій Петренко обговорили ситуацію з безпекою навколо українських кордонів з міністром національної оборони Канади Анітою Ананд.

    У рамках робочого візиту Данілов також обміняється думками щодо ситуації у сфері безпеки в Україні та світі з керівниками органів безпеки країн-учасниць форуму.

    Нагадаємо, у Вашингтоні відбулася зустріч Міністра оборони України Олексія Резнікова та Міністра оборони США Ллойда Остіна. Спілкування між українською і американською делегаціями тривало майже три години.

    До слова, стало відомо, яке звання має новий міністр оборони України.

    Раніше Офіс президента окреслив пріоритети Резнікова на посаді міністра оборони.

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    Теги: США міністр Олексій Данілов
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    Данілов і міністр оборони Канади обговорили ситуацію на українських кордонах