Данілов може стати послом ще однієї країни – ЗМІ

Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України

Раніше наближений до Офісу президента Telegram-канал повідомляв, що Данілов може стати послом у Норвегії

Екссекретар РНБО Олексій Данілов може стати новим послом України в Молдові. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на джерела в Офісі президента.

Як зазначає видання, кандидатуру Данілова на посаду розглядає Офіс президента.

Раніше президент Володимир Зеленський звільнив Марка Шевченка з посади посла України у Молдові.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в указі №186/2024. Новим секретарем РНБО став Олександр Литвиненко, який раніше був главою Служби зовнішньої розвідки України.

Також колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов написав прощальний допис.

Згодом стало відомо, що Данілов може стати послом у Норвегії.

До слова, президент Володимир Зеленський прокоментував звільнення з посади секретаря РНБО Олексія Данілова. За словами президента, Данілов «переводиться на інший напрямок»