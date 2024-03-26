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Зеленський розповів, яка доля чекатиме на Данілова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський розповів, яка доля чекатиме на Данілова
Сьогодні Зеленський своїм указом звільнив з посади секретаря РНБО Олексія Данілова
фото з відкритих джерел

Як зазначив Зеленський, він продовжує перезавантаження системи управління України

Президент Володимир Зеленський прокоментував звільнення з посади секретаря РНБО Олексія Данілова. За словами президента, Данілов «переводиться на інший напрямок», про це йдеться у вечірньому зверненні президента.

Як зазначив Зеленський, він продовжує перезавантаження системи управління України.

«Є кадрові заміни. Я вдячний Олексію Данілову за роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Він переводиться на інший напрямок – про це пізніше», – сказав глава України.

За словами президента, новий керівник РНБО Олександр Литвиненко «поєднає свій досвід керівництва Службою зовнішньої розвідки України із завданнями, які є перед Радою нацбезпеки і оборони».

Натомість новим керівником зовнішньої розвідки став Олег Іващенко

«Він має відповідний досвід. Загалом очікую зміцнення стратегічних можливостей нашої держави прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави», – додав очільник України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в указі №186/2024. Новим секретарем РНБО став Олександр Литвиненко, який раніше був главою Служби зовнішньої розвідки України.

Олексій Данілов народився у місті Хрустальний (тоді – Красний Луч) на Луганщині. У 1990-х роках Данілов був головою міськради Луганська, а під час Помаранчевої революції очолював луганський штаб кандидата в президенти Віктора Ющенка. У 2005 році Данілов також очолював Луганську ОДА.

Крім того, у 2006 році екссекретар РНБО став депутатом Верховної Ради за списком від «Блоку Юлії Тимошенко». У 2012 – 2019 роках – очолював Український фонд підтримки підприємництва.

23 липня 2019 року указом президента України № 551/2019 був призначений на посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. 3 жовтня 2019 року указом президента України № 733/2019 призначений на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Згодом стало відомо, що Данілов може стати послом у Норвегії.

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Теги: Олексій Данілов РНБО Володимир Зеленський Олександр Литвиненко президент

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