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«Перевірка військової ситуації»: у Молдові чоловіки почали отримувати повістки

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Перевірка військової ситуації»: у Молдові чоловіки почали отримувати повістки
У міноборони наголосили, що ці повістки не становлять жодної загрози для громадян
фото: Ministerul Apărării al Republicii Moldova

Міноборони закликало громадян «не реагувати на дезінформації, зберігати спокій та отримувати інформацію лише з офіційних джерел»

У Молдові чоловіків почали викликати до військкомату «для перевірки військової ситуації», як зазначено у повістках. Про це повідомляє молдавське медіа NewsMaker.

Міністерство оборони згодом дало роз'яснення, що 4 березня громадян викликають для перевірки персональних даних, і такі заходи проводяться з 2002 року щорічно. У міноборони наголосили, що ці повістки не становлять жодної загрози для громадян.

«Військово-територіальні центри розсилають громадянам листи з проханням надати інформацію щодо перевірки персональних даних. Це щорічна рутинна процедура, яку проводять з 2002 року і яка не пов'язана з будь-яким ризиком для громадян. Такі заходи проводять відповідно до положень закону «Про підготовку громадян до захисту Батьківщини» з єдиною метою – оновити базу даних військово-територіальних центрів та адміністративно-військових відділень», – заявили в міноборони.

Приклад повістки в Молдові
Приклад повістки в Молдові
фото: Telegram/army.md

Міністерство оборони закликало громадян «не реагувати на дезінформацію з цього питання, зберігати спокій та отримувати інформацію лише з офіційних джерел».

Нагадаємо, МЗС України відреагувало на події в невизнаному Придністров'ї. У Міністерстві зауважили, що Україна є і залишатиметься активним учасником процесу придністровського врегулювання і виокремлює його основною метою реінтеграцію Республіки Молдова.

До слова, за даними ISW, Кремль готує гібридну війну проти Молдови. ISW вважає, що Кремль використає нещодавній придністровський конгрес як плацдарм для посилення гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію та подальшу поляризацію Кишинева напередодні переговорів про вступ Молдови до ЄС і президентських виборів в країні пізніше 2024 року.

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Теги: повістка Україна Молдова Міноборони

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