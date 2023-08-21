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Сили оборони пояснили, чому накрився туристичний сезон у Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua

У принципі, в Криму вже давно констатовано відсутність фактично приїжджих туристів

Туристичний сезон у Криму був закритий разом з відкриттям «бавовняного». Про це заявила голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

«Туристичний сезон був закритий разом з відкриттям «бавовняного». В принципі, в Криму вже давно констатовано відсутність фактично приїжджих туристів, а переміщення внутрішньо локальне», – зауважила Гуменюк.

Так, якщо говорити про переміщення жителів півострова, то вони з центральних регіонів «під’їжджали до моря, подивитися на ті окопи, що там нарили».

«Але у більшості туристичного сезону як такого немає. Тримачі туристичного бізнесу скаржаться на те, що цього літа у них не стало те, що гадалося. І в більшості туристичний сезон спрямований за поребрик», – сказала речниця.

Нагадаємо, триває 544-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби ворог завдав 29 авіаційних ударів і здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, будівля навчального закладу та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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Теги: Крим інфраструктура населення ворог

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