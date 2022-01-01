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    Кличко: Путін – це гангрена, яка вражає Європу

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    Міський голова Києва Віталій Кличко взяв участь у військових навчаннях - Кличко: Путін – це гангрена, яка вражає Європу
    Міський голова Києва Віталій Кличко взяв участь у військових навчаннях
    Фото: Instagram

    Міський голова Києва дав ексклюзивне інтерв’ю британській The Daily Telegraph

    Міський голова Києва Віталій Кличко назвав президента Росії Володимира Путіна «гангреною», яка вражає Європу і повідомив, що починає тренування разом з українськими військовими резервістами, повідомляє The Daily Telegraph.

    В інтерв’ю The Daily Telegraph Кличко закликав західних союзників зустріти російську агресію власною силою. Він повідомив, що нещодавно взяв участь у навчаннях територіальної оборони Києва, які включали військове моделювання, тактичну підготовку, а також питання оперативного планування на випадок вторгнення.

    «Багато з нас служили в армії, і ці навички треба було відновлювати. Я вважаю, що така підготовка є необхідною для вищого та середнього рівня країни, яка вже майже вісім років воює», – сказав він.

    Кличко закликав Захід не піддаватися російській агресії і закликав до жорстких заходів у відповідь, щоб змусити Путіна відступити. Він також суворо попередив російського президента. «Ми не дозволимо вам затягнути нас назад у радянську імперію, яку ми назавжди відкинули. Україна обрала європейський шлях і хоче утвердитися як повноправний член європейської родини – історично, географічно та ментально… Відповідь має бути жорсткою та непохитною і включати не лише відрізання Росії від світових фінансових ринків, призупинення процесу сертифікації газопроводу «Північний потік-2» та введення персональних санкцій проти вищих посадових осіб Росії, а й надання Україні пакету посилення військової допомоги з найсучаснішим озброєнням», – сказав він.

    Як повідомлялося раніше, британські війська заявили про готовність до евакуації з України у разі повномасштабного вторгнення Росії.

    Нагадаємо, за даними української і американської розвідок, біля кордонів України накопичено понад 100 тис. російський військових, що може свідчити про підготовку повномасштабної агресії з боку Росії.

    Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

    Нагадаємо, посол США в Росії Джон Салліван заявив, що Сполучені Штати Америки та країни Європейського союзу не мають наміру послаблювати санкції, введені проти Росії через окупацію Криму.

    Теги: Віталій Кличко агресія
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    Кличко: Путін – це гангрена, яка вражає Європу