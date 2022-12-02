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Демобілізація військових, які відслужили один рік: Зеленський відповів на петицію

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Демобілізація військових, які відслужили один рік: Зеленський відповів на петицію
Президент перелічив підстави для демобілізації
Фото: Сили ТРО

Глава держави звернувся до прем’єр-міністра з проханням «комплексно опрацювати» порушені в петиції питання

Президент Володимир Зеленський у відповіді на петицію нагадав, що мобілізовані під час воєнного стану звільняються зі служби на підставах статті 26 закону «Про військовий обов’язок і військову службу». 

Таким чином, демобілізувати можуть лише: за віком, станом здоров’я, через сімейні обставини, у зв’язку з обвинувальним вироком суду або з визначених названим законом поважних причин.

«Отже в умовах дії правового режиму воєнного стану звільнення мобілізованих військовослужбовців з військової служби на інших підставах не передбачено», – заявив Зеленський.

Попри це, він звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням «комплексно опрацювати» порушені в петиції питання.

Нагадаємо, триває 282-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка на Донеччині.

До слова, парламентарі запропонували дозволити виїзд з України військовим Збройних сил України, щоб вони змогли побачитися зі своїми рідними у відпустці.

 

Читайте також: Відпустка для військових. Парламент ухвалив остаточне рішення 
Теги: війна ЗСУ мобілізація демобілізація петиція Владимир Зеленский

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