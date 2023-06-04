Головна Київ Новини
search button user button menu button

Трагедія біля зачиненого укриття в Києві: Офіс президента відреагував на арешт охоронця

Надія Карбунар
glavcom.ua
Трагедія біля зачиненого укриття в Києві: Офіс президента відреагував на арешт охоронця
Охоронець Віктор Мошкін визнав свою вину
фото: Олексій Арунян, «Ґрати»

Віктор Мошкін не встиг відчинити двері, адже ракета прилетіла надто швидко

Голосіївський суд Києва відправив у слідчий ізолятор на два місяці охоронця поліклініки Віктора Мошкіна, який не встиг відчинити двері до укриття, де внаслідок ракетного обстрілу 1 червня у Києві загинуло троє людей. У мережі таке рішення суду викликало активне обговорення, чимало користувачів називали його несправедливим.

На думку українців, саме директор поліклініки та голова Районної державної адміністрації мають перебувати у СІЗО. Натомість їх відправили під домашній арешт.

Охоронець не встиг відчинити двері, адже ракета прилетіла надто швидко. Її уламки впали за чотири хвилини після сигналу тривоги.

Віктор Мошкін визнав, що не встиг виконати свої службові обов’язки, попросивши суд його не арештовувати. Втім, йому відмовили. Як пишуть «Ґрати», його адвокат збирається подати апеляцію на рішення про арешт.

Нардеп Роман Грищук зазначив у Facebook, що готовий взяти Мошкіна на поруки.

«Цю ніч Вадим Мошкін, охоронець деснянської поліклініки, провів в СІЗО. Єдиний, кого суд взяв під варту. Він визнав вину. Теж єдиний. На відміну від голови району, мера міста й інших чиновників. Слідство визначить ступінь його провини і відповідальність за неї. Але чи справедливо охоронцю сидіти, поки чиновники перекладають вину один на одного? Готовий, як депутат, брати Вадима Мошкіна на поруки під час апеляції. 62-річний охоронець, який визнав свою провину, точно нікуди тікати не буде», – зазначає нардеп.

Тим часом, в Офісі президенти завили, що розбиратимуться з питанням щодо суворішого запобіжного заходу охоронця, ніж інших підозрюваних. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба в ефірі телемарафону.

«Будемо окремо розбиратися з питанням, чому такий суворий запобіжний захід винесли охоронцю. Він залишився в СІЗО, а інші люди отримали інші рішення. Хочемо добитися ясності в цьому питанні», – розповів Кулеба.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Згодмо на місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. Правоохоронці також зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері й справді були зачинені.

До слова, для киян стала доступною мапа укриттів, яку можна переглядати без інтернету.

Читайте також: Трагедії біля зачиненого укриття: Кличко ініціює відставку голови Деснянської РДА (документ)
Теги: депутат арешт адвокат слідство укриття Facebook ракета Офіс президента Роман Грищук роман

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Охоронець Вадим Мошкін (ліворуч) в залі Голосіївського суду Києва
Загибель людей біля укриття в Києві: охоронець розповів, чому двері були зачинені
Вчора, 16:29
Юлія Тимошенко: «Охматдит» матиме надійне та зручне бомбосховище, здатне захистити найменших пацієнтів і медиків, які їх лікують
Тимошенко взяла участь у благодійному заході, де зібрали кошти на укриття для дітей в «Охматдиті»
Вчора, 16:15
У ніч на 1 червня через зачинене укриття загинули троє людей
Укриття в Києві: скільки скарг влада отримала за добу
Вчора, 15:34

Новини

Трагедія біля зачиненого укриття в Києві: Офіс президента відреагував на арешт охоронця
Трагедія біля зачиненого укриття в Києві: Офіс президента відреагував на арешт охоронця
Під Києвом спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)
Під Києвом спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)
На одному зі столичних озер чоловік упіймав гігантську рибу
На одному зі столичних озер чоловік упіймав гігантську рибу
Загибель людей біля укриття в Києві: охоронець розповів, чому двері були зачинені
Загибель людей біля укриття в Києві: охоронець розповів, чому двері були зачинені
Укриття в Києві: скільки скарг влада отримала за добу
Укриття в Києві: скільки скарг влада отримала за добу
Укриття та сховища в столиці: як часто КМДА проводить перевірку
Укриття та сховища в столиці: як часто КМДА проводить перевірку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
70K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже три години
65K
Придністровський вузол. Дипломатичний пендель від Зеленського
30K
Що показав сьогоднішній ракетний удар по Україні. Основні висновки
21K
Британський полковник назвав найбільшу небезпеку для ЗСУ у війні з Росією
20K
На одному зі столичних озер чоловік упіймав гігантську рибу

Новини

У ЗСУ був урожайний день: Генштаб повідомив про знищені ворожі цілі
Сьогодні, 06:38
Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
Вчора, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
Вчора, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
2 червня, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
2 червня, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту