Трагедія біля зачиненого укриття в Києві: Офіс президента відреагував на арешт охоронця

Віктор Мошкін не встиг відчинити двері, адже ракета прилетіла надто швидко

Голосіївський суд Києва відправив у слідчий ізолятор на два місяці охоронця поліклініки Віктора Мошкіна, який не встиг відчинити двері до укриття, де внаслідок ракетного обстрілу 1 червня у Києві загинуло троє людей. У мережі таке рішення суду викликало активне обговорення, чимало користувачів називали його несправедливим.

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На думку українців, саме директор поліклініки та голова Районної державної адміністрації мають перебувати у СІЗО. Натомість їх відправили під домашній арешт.

Охоронець не встиг відчинити двері, адже ракета прилетіла надто швидко. Її уламки впали за чотири хвилини після сигналу тривоги.

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Віктор Мошкін визнав, що не встиг виконати свої службові обов’язки, попросивши суд його не арештовувати. Втім, йому відмовили. Як пишуть «Ґрати», його адвокат збирається подати апеляцію на рішення про арешт.

Нардеп Роман Грищук зазначив у Facebook, що готовий взяти Мошкіна на поруки.

«Цю ніч Вадим Мошкін, охоронець деснянської поліклініки, провів в СІЗО. Єдиний, кого суд взяв під варту. Він визнав вину. Теж єдиний. На відміну від голови району, мера міста й інших чиновників. Слідство визначить ступінь його провини і відповідальність за неї. Але чи справедливо охоронцю сидіти, поки чиновники перекладають вину один на одного? Готовий, як депутат, брати Вадима Мошкіна на поруки під час апеляції. 62-річний охоронець, який визнав свою провину, точно нікуди тікати не буде», – зазначає нардеп.

Тим часом, в Офісі президенти завили, що розбиратимуться з питанням щодо суворішого запобіжного заходу охоронця, ніж інших підозрюваних. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба в ефірі телемарафону.

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«Будемо окремо розбиратися з питанням, чому такий суворий запобіжний захід винесли охоронцю. Він залишився в СІЗО, а інші люди отримали інші рішення. Хочемо добитися ясності в цьому питанні», – розповів Кулеба.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Згодмо на місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. Правоохоронці також зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері й справді були зачинені.

До слова, для киян стала доступною мапа укриттів, яку можна переглядати без інтернету.