ВАКС оголосив у міжнародний розшук депутата Київради Трубіцина

Колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про оголошення в міжнародний розшук депутата

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради Владислава Трубіцина. Про це повідомляє пресцентр САП.

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Як зазначається, 5 червня 2023 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди.

Суд зважив на системні неявки обвинуваченого у судові засідання і наявність підтвердженої інформації про перетин кордону указаною особою та задовольнив клопотання у повному обсязі.

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Клопотання щодо звернення в дохід держави застави у розмірі 9 млн 886 тис. грн та щодо обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою буде розглянуто на наступному засіданні – 12.06.2023.

САП не називає прізвища Трубіцина, однак ЗМІ повідомляють, що йдеться саме про нього.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони підтвердило інформацію «Схем» про те, що депутат Київради Владислав Трубіцин, який наразі є обвинуваченим у справі про хабарництво і вже двічі не з’являвся на засідання Вищого антикорупційного суду, зміг виїхати за кордон у травні завдяки листу за підписом керівника ГУР Кирила Буданова, проте зазначили, що це була ініціатива «іншої структури».

Раніше повідомлялося, що САП збирається оголосити у міжнародний розшук депутата Трубіцина.

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Нагадаємо, за версією обвинувачення, депутат Київради Владислав Трубіцин у змові з наближеними особами та посадовцями комунальних підприємств організували корупційну схему, в рамках якої одержували від підприємців неправомірну вигоду за розміщення МАФів. Попри те, що право на розміщення таких точок надавалося за результатами відкритих торгів, їх потенційних учасників інформували, що перемогу можуть отримати лише наперед визначені компанії, за винагороду.

У справі обвинувачують депутата Київради Владислава Трубіцина, ексдиректора КП «Міський магазин» Амана Моламова, його заступника Олексія Непряхіна, заступника директора КП «Київська спадщина» Дмитра Ковальчука, а також двох помічників Трубіцина Іллю Ліфа і Артема Білинського.

Як повідомлялось раніше, під час затримання НАБУ у лютому 2022 року Трубіцину вдалось утекти від детективів на автівці. Пізніше депутат потрапив до СІЗО, звідки вийшов під заставу 14,88 мільйонів гривень. За інформацією Центру протидії корупції (ЦПК), попри заяви керівництва «Слуги народу», Трубіцин досі не виключений з фракції партії у Київраді. Також, журналіст Юрій Бутусов оприлюднив документи, згідно яких у 2010 році Владислав Трубіцин вже був судимий за спробу вчинення афери – він підробив посвідчення інспектора енергонагляду і з'явився з фіктивними перевірками на два ринки в Харківській області.