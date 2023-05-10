У Європі випробували новітню систему ППО MAADS: що про неї відомо

Кваліфікаційний запуск системи ППО MAADS ракетою підвищеної дальності CAMM-ER відбувся успішно

Європейська компанія MBDA провела успішні випробувальні стрілянини системи протиповітряної оборони (ППО) нового покоління Medium Advanced Air Defence System (MAADS) з ракетою CAMM-ER. Про це повідомляє сайт компанії.

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Під час випробувань вперше протестували модуль центру виявлення BMC4I Sirius із удосконаленим програмним забезпеченням, куди інтегрували ракету CAMM-ER. Для перевірки можливостей системи використовували безпілотну мету, яка імітувала атаку літака супротивника. Випробування підтвердило характеристики ракети та системи.

Наголошується, що нова система ППО середньої дальності замінить комплекс SPADA в італійських Військово-повітряних силах. До складу MAADS входить центр виявлення із системою бойового управління BMC4i, радар Leonardo Kronos Land та пускова установка з ракетами CAMM-ER.

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CAMM-ER – це ракета підвищеної дальності з сімейства ракет ППО нового покоління CAMM, розроблена Великою Британією та Італією. Вона замінить Aspide в системах протиповітряної оборони ВПС Італії та італійської армії. CAMM-ER також інтегрована у військово-морську систему Albatros NG, яка вже продається за кордоном, і слугуватиме для оптимізації можливостей військово-морської протиповітряної оборони. Коли перша система ППО MAADS буде встановлена і повноцінно використовуватиметься на разі не відомо.

Нагадаємо, Європарламент готовий збільшити випуск боєприпасів та ракет для України, але для цього потрібно забезпечити відповідну законодавчу базу. У вівторок Європарламент ухвалив рішення терміново зайнятися законопроектом про збільшення виробництва боєприпасів та ракет у Європі. Про це йдеться у комюніке зі Страсбурга, де проходить пленарна сесія Європарламенту.

За пропозицію ініціювати термінову процедуру щодо проекту закону про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP), поданого Європейською комісією 3 травня, проголосували 518 депутатів. Проти виступили 59, утримався 31 депутат.

Очікується, що Європарламент призначить переговорну групу та планує розпочати голосування щодо законопроекту на наступному пленарному засіданні, яке відбудеться 31 травня – 1 червня у Брюсселі. Потім відбудуться перемовини з Радою ЄС для досягнення політичної угоди, за яку депутати потім проголосують на пленарному засіданні у липні.