Депутат Чорновол пояснила, за що отримала орден від Порошенка



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«Я хотіла загинути гідно» - Чорновол про напад на неї

Народний депутат вважає, що орденом її було нагороджено «за Майдан»

Народний депутат Тетяна Чорновол пояснила, за що, на її думку, могла отримати орден за мужність, яким її було нагороджено відповідно до указу президента Петра Порошенка. Відповідний пост вона написала у Facebook.

За її словами, велика-велика честь отримати державну нагороду.

«Це не орден за фронт (там об’єктивно я тільки плуталася під ногами). Це орден за Майдан. Тоді в моєму житті, маленької людинки мурашки, відбулося зосередження волі, помислів, дій з повним відключенням інстинкту самозбереження, що дало мені сили в якийсь момент підштовхнути історичний процес», - написала вона.

Чорновол зазначила, що у часи перебування при владі Віктора Януковича здійснювала ряд дій, щоб спровокувати свої вбивство.

«Можете вірити, можете ні - в часи Януковича я свідомо ходила по краю леза, провокувала, билася з охоронцями ВФЯ (Віктора Януковича – ред.), вивішувала на блоги розслідування, які боялися друкувати всі без винятку ЗМІ, лазила через паркани в десятки Міжгір’їв, пиляла мисливські вишки Яніка, розбивала машини СБУ, захоплювала КМДА, палила офіс Партії Регіонів. Це все мало одну мету - викликати вогонь на себе, бо я усвідомлювала, що без мучеників за ідею, маленьких метеликів, які летять проти великого полум’я, ніяк не перемогти могутню владно-мафіозну машину Януковича, що тягла мою країну в Росію. Я розуміла, що для цієї обраної власноруч ролі я підходила ідеально: вже знаний журналіст, жінка, людинка в житті якої неможливо було нарити жодного компромату. Причому, коли я натягувала цю роль на себе, я намагалася не ризикувати іншими. За мною ніхто не стояв, більше того я прагнула до одинокості, бо розуміла на що я наражаю людей, які поряд», - розповіла Чорновол.

«І коли чорний Порше Каєн почав таранити мене на Бориспільській трасі, я знала, що моя місія близька до успішного завершення і все, що мені залишилося зробити - це підвести риску, щоб моя смерть не виглядала як нещасний випадок, щоб всім було зрозуміло, що це вбивство. Тому я не намагалася на Авео втекти від переслідувачів, бо розуміла, що на великій швидкості я можу розбитися і це буде виглядати, як аварія. Так само я не плакала, не кричала, не матюкалася, в моєму відеореєстраторі - тиша, бо я хотіла загинути гідно», - заявила депутат.

«І вірите чи ні, але це правда, що остання думка в моїй голові, перед тим, як відключитися під градом ударів вбивць на Бориспільській трасі була така: «Я свого досягла… суспільство не пробачить моєї крові… Януковичу тепер кінець», - зізналася також Чорновол.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко нагородив орденом за мужність ІІІ ступеня депутата Верховної Ради від Народного фронту Тетяну Чорновол. Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.