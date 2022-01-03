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    Депутат із Одещини привітав українців з Новим роком на тлі Путіна (фото)

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    Віталій Градинар фотографувався на фоні телевізора, де транслювалося привітання Путіна - Депутат із Одещини привітав українців з Новим роком на тлі Путіна (фото)
    Віталій Градинар фотографувався на фоні телевізора, де транслювалося привітання Путіна
    фото: Віталій Градинар/Facebook

    Депутат Віталій Градинар відомий своєю підтримкою проросійських політиків

    Депутат Болградської районної ради (Одеська область) Віталій Градинар опублікував на своїй сторінці у Facebook провокаційне привітання із Новим роком. Він сфотографувався на фоні телевізора, де транслювалося привітання президента РФ Володимира Путіна, і побажав усім «миру й благополуччя».

    Скріншот з допису на сторінці Віталія Градинара у Facebook
    Скріншот з допису на сторінці Віталія Градинара у Facebook

    Як пише «Одеський кур'єр», депутат відомий своєю підтримкою проросійських політиків.

    У 2020 році Віталій Градинар був обраний депутатом Болградської районної ради в Одеській області від партії «ОПЗЖ» і став одним з 15 членів найчисленнішої фракції районної ради. До цього він у 2015-2020 роках також був депутатом Болградської районної ради у попередньому форматі старого Болградського району, куди був обраний від «Опоблоку».

    Також, судячи з його сторінок у соцмережах, депутат любить фотографуватися з кумом Путіна Віктором Медведчуком, називає нецензурними словами тих, хто мітингує проти Медведчука, а також репостить інтерв'ю Медведчука пропагандистському телеканалу «Раша Тудей».

    Крім того, депутат висловлював жаль, що в Україні не використовували російську вакцину від коронавірусу.

    Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін здивував своїм зовнішнім виглядом під час новорічного вітання.

    Читайте також: Новорічне привітання Путіна: мережа відреагувала фотожабами
    Теги: депутат Путін Одещина Опозиційна платформа — За життя
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    Депутат із Одещини привітав українців з Новим роком на тлі Путіна (фото)