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    «З’їв Росію». Путін здивував своїм виглядом під час новорічного привітання (фото)

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    Путін звернувся до Росіян на фоні Кремля - «З’їв Росію». Путін здивував своїм виглядом під час новорічного привітання (фото)
    Путін звернувся до Росіян на фоні Кремля
    фото з відкритих джерел

    Президент країни-агресорки звернувся до нації у пальто, яке неприродно випирало на животі

    Президент Росії Володимир Путін здивував своїм зовнішнім виглядом під час новорічного вітання. Пальто глави країни-агресора сильно надимається на животі. Виглядає, ніби у Путіна з’явилося досить солідне черевце. Відповідне фото опублікували у Твітері. На знімку президент Росії стоїть на фоні Кремля.

    «Поясніть, будь ласка, що тут відбувається?», – підписав публікацію користувач VestnikStab.

    Користувачі мережі взялися активно глузувати з Путіна.

    «Коли міряв пальто без броніка», «Людина під пальто обмоталася теплою бабусиною хусткою», «Груди обвисли», «Може його грілками обмотали, щоб було тепло», «Вагітний наступником», «Як кулька, раптом може лопнути», «За пазухою подарунки для росіян», «Надувательство», «З'їв Росію, тепер роздуло».

    Раніше Президенти Росії та США Володимир Путін та Джо Байден у ході телефонної розмови погодили послідовність переговорів щодо безпеки в Європі.

    Сторони визнали, що будуть як області, де можна досягти значного прогресу, так і напрямки, за якими згоду може бути неможливим.

    Нагадаємо, напередодні Путін попросив Байдена про термінові переговори.

    Зазначимо, Байден після розмови із Путіним переговорить із Зеленським.

    Теги: США Путін президент час
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    «З’їв Росію». Путін здивував своїм виглядом під час новорічного привітання (фото)