Поплавський назвав Зеленського колегою і дав пораду

На думку ректора Київського державного інституту культури, чинному президенту варто діяти більш радикально

Український співак, політик, ректор Київського державного інституту культури Михайло Поплавський схвально оцінює перші 2,5 роки президентства Володимира Зеленського. Своїми думками з цього приводу він поділився в етері програми «Україна з Тиграном Мартиросяном» на телеканалі «Україна24».

«Мені, як ректору університету, головне, що не мішають. Це дуже важливо. А друге: це колега по цеху в шоубізнесі», – зазначив Поплавський.

Також ректор Київського державного інституту культури та народний депутат кількох попередніх скликань парламенту зазначив, що порадив би Володимиру Зеленському проводити більш радикальні та безкомпромісні реформи.

«Політика має оновлюватися, омолоджуватися і рухатись вперед. Потрібно більш радикальні зміни, реформи», – наголосив Михайло Поплавський.

Поплавський додав, що Україна, перебуваючи у центрі Європи, повинна мати власну думку та державне стратегічне мислення і не надто озиратись на поради чи рекомендації інших держав та закликав президента радикально змінювати команду.

Нагадаємо нещодавно Михайло Поплавський показав шанувальникам свою сім'ю – сина Олександра, невістку Анну і онука Єгора.

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